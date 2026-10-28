У Києві патрульні відкрили вогонь по собаці, який напав на інспектора (відео)

Собака лежав разом із безхатченком на ліжку в укритті, а під час наближення патрульного раптово кинувся на нього

Кадри інциденту потрапили на відео з бодікамер патрульних, яке оприлюднили правоохоронці

У Подільському районі Києва патрульний застосував табельну вогнепальну зброю після нападу собаки в укритті житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Кадри інциденту потрапили на відео з бодікамер патрульних, яке оприлюднили правоохоронці.

На записі видно, як після застосування зброї тварина відбігла від інспектора. Поліцейський зазначив, що пес живий, після чого звернувся до безхатченка, який відпочивав на ліжку у приміщенні: «Ваш собака напав на нас. Чому він без намордника? Через нього ніхто не може зайти в укриття. Потрібно вирішувати це питання».

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У відомстві пояснили застосування зброї загрозою життю та здоров’ю поліцейського, пославшись на ч. 13 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію».

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці 17-річний хлопець під час огляду в автомобілі екстреної медичної допомоги напав на лікарку. Це вже дев’ятий випадок нападу на медиків у Києві від початку цього року. Бригада «швидкої» прибула на виклик, який надійшов від матері підлітка – жінка повідомила про підозру на отруєння наркотичною речовиною. Під час огляду в кареті «швидкої» пацієнт, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, раптово вчинив напад на лікарку з медицини невідкладних станів. Нападник вирвав у неї жмут волосся та спробував завдати удару в скроню – медик встигла прикритися рукою.

Раніше у столиці нетверезий чоловік вчинив напад на бригаду екстреної медичної допомоги, яка приїхала надати йому допомогу. У результаті екстрений медичний технік отримав травми обличчя, голови та грудної клітини. Інцидент стався під час виклику до травмованого чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Через його агресивну поведінку на місце одразу викликали патрульну поліцію.