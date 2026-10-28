Косуля померла після кількох днів мук у зоопарку поблизу Буковеля – UAnimals

Зоозахисники заявляють про можливе жорстоке поводження з твариною та вимагають розслідувати обставини її загибелі

У контактному зоопарку при готелі Phoenix Relax Park поблизу Буковеля загинула косуля, яка, за твердженням зоозахисників, кілька днів перебувала у важкому стані без належної допомоги. Зоозахисна організація UAnimals повідомила, що звернулася до поліції та вимагає ретельно розслідувати обставини інциденту, пише «Главком».

За словами зоозахисників, 25 жовтня в мережі з’явилося відео, на якому знесилена косуля лежить у болоті біля паркану свого вольєра. Авторка допису, Світлана, стверджує, що керівництво комплексу та працівники зоопарку знали про стан тварини, однак не надали їй належної допомоги. За її словами, у косулі навіть не було води.

Як повідомляє UAnimals, жінка викликала поліцію, яка зафіксувала можливий факт жорстокого поводження з твариною. Після приїзду правоохоронців косулі, за твердженням авторки допису, дали воду та знеболювальні препарати й переклали її на брезент.

Водночас у готельному комплексі, за інформацією зоозахисників, заявляли, що намагалися врятувати тварину та раніше залучали ветеринара. Наступного дня після поширення відео косуля загинула.

UAnimals повідомила, що її юристки надали авторці допису консультацію щодо подальших дій. Крім того, організація подала власну заяву до поліції, а також звернення від міжфракційного об’єднання «Гуманна країна».

В UAnimals закликали Національну поліцію України ретельно розслідувати інцидент і встановити, чи були порушення у поводженні з твариною. Організація також просить громадськість поширювати інформацію, щоб справа не залишилася без уваги.

Зоозахисники виступили проти відвідування контактних зоопарків, заявивши, що використання тварин для розваг може супроводжуватися стражданнями. Обставини загибелі косулі та можливу відповідальність працівників комплексу мають встановити правоохоронці.

Варто нагадати, що канадський волонтер Джессі Адамс, співзасновник RainCoast Dog Rescue Society, загинув 25 жовтня поблизу Краматорська на Донеччині: російський FPV-дрон влучив в евакуаційний автомобіль із врятованими тваринами.