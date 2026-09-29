Удар РФ по Києву сколихнув західні медіа: кадри палаючої Академії наук облетіли світ

Навіть та частина західної аудиторії, яка не цікавиться новинами світу, побачити наслідки російського удару по Києву

Відео, на якому працівники намагаються вибратися з палаючої будівлі через вікна, показали провідні міжнародні видання

Кадри російського удару по будівлі Національної академії наук України в центрі Києва широко розійшлися західними медіа. Відео, на якому люди намагаються врятуватися з палаючої будівлі через вікна, опублікували, зокрема, Reuters, The Washington Post, New York Post та BBC, пише «Главком».

Удар по будівлі НАН стався 28 вересня під час масованої атаки російських дронів на Київ. Після влучання у будівлі спалахнула масштабна пожежа. Люди, які перебували всередині, були змушені вибиратися через вікна, поки рятувальники намагалися локалізувати займання та перевіряли приміщення.

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Кадри російського удару по Києву у провідних медіа світу фото: скриншоти шпальт видань

Телеканал CNN опублікував кадри, на якій видно працівників, що вибираються з другого поверху будівлі Академії наук під час пожежі. Видання окремо наголосило, що удар припав по науковій установі в центральній частині української столиці.

Reuters також виніс атаку на Академію наук у заголовок свого матеріалу про масштабні російські удари по Україні. За даними агентства, внаслідок атаки на будівлю НАН загинули двоє людей, ще 24 отримали поранення. Загалом по Україні внаслідок ударів 28 вересня загинули щонайменше 10 людей, понад 80 дістали поранення.

Про атаку повідомили й інші великі міжнародні медіа. BBC зазначило, що російські дрони били по житлових будинках, офісах, автозаправках та інших цивільних об'єктах, зокрема по будівлі Національної академії наук у центрі Києва.

The Washington Post назвав атаку частиною масштабного удару реактивними російськими дронами по столиці. Видання звернуло увагу не лише на руйнування, а й на заклики президента Володимира Зеленського до міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

Кадри атаки на одну з головних наукових установ України стали частиною міжнародного інформаційного порядку денного. Відео з людьми, які рятуються з палаючої будівлі, дозволило західній аудиторії побачити наслідки російського удару по Києву безпосередньо через візуальні свідчення з місця подій, нагадуючи світу, що війна продовжується.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. Наразі у приміщенні залишаються люди.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.