Росія знищила новий склад видавництва «Книголав», втрачено десятки тисяч примірників

У видавництві зауважили, що це вже другий подібний удар окупантів по їхніх потужностях

Унаслідок нічної ракетної атаки росіян на столицю 7 жовтня зазнали значних пошкоджень складські приміщення у Подільському районі. Серед них – новий склад видавництва «Книголав», де було втрачено десятки тисяч книжок. Про це повідомляє пресслужба видавництва, інформує «Главком».

У видавництві зауважили, що це вже другий подібний удар по їхніх потужностях: на новому складі зберігалися новинки, отримані за останні два місяці, а також додруки тих видань, які Росія знищила під час першого удару по їхньому попередньому складу у липні.

«Наразі ми не можемо остаточно оцінити масштаби втрат і підрахувати кількість книг, які були знищені або більше не підлягають відновленню, але точно можемо сказати, що було втрачено десятки тисяч книг. Остаточні втрати ми зможемо оцінити лише після того, як матимемо повноцінний доступ до складу», – зазначили у видавництві.

Найважливіше – ніхто із працівників видавництва не постраждав, усі співробітники живі.

Попри черговий відчутний удар, команда «Книголав» наголошує, що продовжує працювати, відновлювати втрачене та готувати новинки.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Київ та область перебували під масованим комбінованим ударом балістичними ракетами та дронами. У столиці внаслідок влучання на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі загинули двоє цивільних чоловіків.

Також унаслідок нічного масованого обстрілу Києва 7 жовтня було повністю знищено центральне складське приміщення мережі «АТЛ Автосервіс».