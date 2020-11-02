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    За час канікул захворюваність на грип у Києві пішла на спад

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    <p>Спостерігається зростання захворюваності на грип серед дорослих</p> - За час канікул захворюваність на грип у Києві пішла на спад

    Спостерігається зростання захворюваності на грип серед дорослих

    У порівнянні з попереднім тижнем дітей захворіло на 22% менше

    У Києві за 44-й тиждень 2020 року зареєстровано 9888 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 55,5%. Наразі показник захворюваності становить 333,2.

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8,5% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 3864 (зниження на 22%), дорослих – 6024 (зростання на 3%).

    У структурі захворюваності діти становлять 39,1%, а на попередньому тижні – 45,9%. Серед школярів захворюваність знизилася на 30,4% – зареєстровано 1734 випадки.

    До медичних закладів за 44-й тиждень госпіталізовано 29 осіб, із них 15 – діти.

    Нагадаємо, у Києві за 43 тиждень 2020 року було зареєстровано 10804 хворих на грип та ГРВІ.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 1 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 182 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 31 жовтня було 689 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 38745 випадків захворювання на Covid-19.

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