За час канікул захворюваність на грип у Києві пішла на спад

У порівнянні з попереднім тижнем дітей захворіло на 22% менше

У Києві за 44-й тиждень 2020 року зареєстровано 9888 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 55,5%. Наразі показник захворюваності становить 333,2.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8,5% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 3864 (зниження на 22%), дорослих – 6024 (зростання на 3%).

У структурі захворюваності діти становлять 39,1%, а на попередньому тижні – 45,9%. Серед школярів захворюваність знизилася на 30,4% – зареєстровано 1734 випадки.

До медичних закладів за 44-й тиждень госпіталізовано 29 осіб, із них 15 – діти.

Нагадаємо, у Києві за 43 тиждень 2020 року було зареєстровано 10804 хворих на грип та ГРВІ.

Як повідомлялося, за минулу добу, 1 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 182 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 31 жовтня було 689 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 38745 випадків захворювання на Covid-19.