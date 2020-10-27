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    Щеплення від грипу: які вакцини будуть доступними в лікарнях

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    Найкраща профілактика грипу &mdash; це щорічна вакцинація - Щеплення від грипу: які вакцини будуть доступними в лікарнях
    Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація

    Цьогоріч в Україну поставили 665 тисяч доз вакцини проти грипу

    В Україні розпочалась вакцинація від грипу. До епідемічного сезону 2020-2021 років у країну поставили 665 тисяч доз вакцини проти грипу.

    Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає урядовий портал.

    Вказано, що найближчим часом МОЗ поставить у заклади охорони здоров’я 40 тисяч доз вакцини проти грипу для щеплення медпрацівників, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію.

    Серед поставлених вакцин:  

    • 500 тисяч доз вакцини Ваксігрип Тетра (виробник — Санофі Пастер, Франція, чотирьохвалентна);
    • 45 тисяч доз вакцини Інфлувак (Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди, трьохвалентна);
    • 120 тисяч доз вакцини Джісі Флю (Грін Кросс Корпорейшн, Південна Корея, трьохвалентна). 

    Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна — від чотирьох.

    «Попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу... Циркуляція вірусів грипу під час пандемії Covid-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення», - зазначив головний санлікар.

    За його словами, важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з Covid-19.

    Нагадаємо, що грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

    Минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.

    Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я грип хвороби щеплення вакцинація Віктор Ляшко
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