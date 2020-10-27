Щеплення від грипу: які вакцини будуть доступними в лікарнях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація

Цьогоріч в Україну поставили 665 тисяч доз вакцини проти грипу

В Україні розпочалась вакцинація від грипу. До епідемічного сезону 2020-2021 років у країну поставили 665 тисяч доз вакцини проти грипу.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає урядовий портал.

Вказано, що найближчим часом МОЗ поставить у заклади охорони здоров’я 40 тисяч доз вакцини проти грипу для щеплення медпрацівників, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію.

Серед поставлених вакцин:

500 тисяч доз вакцини Ваксігрип Тетра (виробник — Санофі Пастер, Франція, чотирьохвалентна);

(виробник — Санофі Пастер, Франція, чотирьохвалентна); 45 тисяч доз вакцини Інфлувак (Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди, трьохвалентна);

(Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди, трьохвалентна); 120 тисяч доз вакцини Джісі Флю (Грін Кросс Корпорейшн, Південна Корея, трьохвалентна).

Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна — від чотирьох.

«Попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу... Циркуляція вірусів грипу під час пандемії Covid-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення», - зазначив головний санлікар.

За його словами, важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з Covid-19.

Нагадаємо, що грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.

Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.