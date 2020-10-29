В Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 163 тис. осіб



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У країні не зареєстровано циркуляції вірусів грипу

Майже 35% нових хворих – діти

В Україні зареєстрували 163 314 хворих на грип та ГРВІ за минулий тиждень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

«За минулий тиждень (з 19 по 25 жовтня) на ГРВІ захворіло 163 314 осіб, з яких 34,9% – діти у віці до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 429,8 на 100 тисяч населення», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 9055 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 11 605 осіб.

У країні також не зареєстровано циркуляції вірусів грипу. Повідомлень про летальні випадки за тиждень не надходило.

Нагадаємо, за минулий тиждень у Києві захворіли на грип 10 804 людини. У медичні заклади госпіталізовано 35 осіб.