ТОП-5 нововведень у нарахуванні пенсій, що будуть запроваджені протягом року



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Мінсоцполітики планує закріпити на рівні законодавства конкретну дату проведення індексацій пенсій

Основні зміни в питанні нарахування пенсійі будуть запроваджені протягом 2020-2021 років

В Україні протягом 2020 і 2021 року планується запровадити низку нововведень щодо пенсійних виплат.

Основні зміни в питанні нарахування пенсій:

1. Індексація пенсій

У травні цього року більшість українських пенсіонерів отримали проіндексовані пенсії. За даними Мінсоцполітики, пенсії були підвищені для 8,4 млн пенсіонерів з майже 11,3 млн осіб. Щоправда, через низьку інфляцію 2019 року та відносно невелике підвищення середньої зарплати, які є базовими показниками для розміру індексації, підвищення пенсій виявилося менш відчутним, ніж 2019 року. Загалом пенсії були підвищені на 259,41 грн, однак для 45% пенсіонерів пенсії зросли лише на 100 грн.

Щомісячні витрати Пенсійного фонду через індексації виросли майже на 2,7 млрд грн. Якщо для виплати березневих пенсій з Фонду було направлено 36,04 млрд грн, то для травневих – 38,7 млрд.

Мінсоцполітики планує закріпити на рівні законодавства конкретну дату проведення індексацій. Якщо це буде зроблено, то ситуація поточного року, коли пенсіонери чекали підвищення пенсій у березні, а отримали їх лише через два місяці, більше не буде.

2. Підвищення пенсій для окремих категорій

Як повідомила в ефірі одного з телеканалів міністр соцполітики Марина Лазебна, серед планів уряду – розширити положення про індексацію пенсій на ті категорії пенсіонерів, які отримують виплати на підставі окремих законів. Зокрема, йдеться про пенсіонерів – працівників місцевого самоврядування, науковців, журналістів тощо.

Також йшлося про те, що можуть бути підвищені пенсії для людей, що мають 40 років стажу, але отримують невеликі пенсії.

3. Доплати для українців віком від 75 років

З 1 квітня 2020 року спеціальні доплати почали отримувати українські пенсіонери віком від 80 років. Згідно з постановою Кабміну №251 від 1 квітня, гроші мають отримувати всі пенсіонери віком від 80 років, якщо їхня пенсія з урахуванням усіх надбавок і доплат не досягає розміру середньої зарплати, що служить підставою для розрахунку пенсій за 2019 рік, тобто менше 9205 грн.

Щомісячна доплата для пенсіонерів віком від 80 років становить 500 грн. Якщо пенсія з доплатою вийде більшою 9205 грн, розмір доплати зменшиться, щоб сума не перевищувала 9205 грн. Якщо пенсія з доплатою виявиться меншою 2600 грн, доплата збільшиться, щоб дотягнути загальної суми до 2600 грн.

Ті, кому 80 років виповниться вже після виходу урядової постанови, отримуватимуть 500 грн з дня свого 80-річчя.

Наступного року подібні доплати планується здійснювати до пенсій усіх пенсіонерів, починаючи з 75 років. Тобто на них зможуть претендувати ті, кому зараз 74 роки, 75, 76 та ін.

За підрахунками Мінсоцполітики, 2020 року доплати за віком почали отримувати близько 1,5 млн осіб. Наступного року, коли виплати «помолодшають», на них зможуть претендувати ще 1,1 млн осіб.

4. Підвищення мінімальних пенсій

У 2020 році мінімальні пенсії підвищаться ще двічі: з 1 липня і з 1 грудня. Підстава для підвищень традиційна: збільшення прожиткового мінімуму.

Сьогодні прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 1638 грн. Саме такий розмір мінімальної пенсії. З 1 липня прожитковий мінімум зросте до 1712 грн. Відповідно, на 74 грн виростуть також мінімальні пенсії в липні.

З 1 грудня прожитковий мінімум і мінімальні пенсії зростуть до 1769 грн. Таким чином, грудневе підвищення пенсій складе 57 грн.

Ці підвищення будуть мати насамперед ті пенсіонери, у яких офіційний стаж менший необхідного мінімуму. Таких в Україні нараховується близько 80 тис. осіб.

5. «Карантинна тисяча»

За даними Мінсоцполітики, у квітні матеріальну допомогу через карантин, отримали близько 10 млн пенсіонерів з 11,3 млн. Витрати Пенсійного фонду поточного місяця зросли на 10 млрд грн (до 47 млрд грн). Багато пенсіонерів очікували аналогічної допомоги також у травні. Однак, на відміну від більшості інших «карантинних» видів соціальної допомоги (допомоги з безробіття, виплат на дітей підприємців тощо), виплата 1000 грн для пенсіонерів була одноразовою.

У постанові Кабміну №251, про яку вже згадувалося, записано: «... забезпечити проведення в квітні 2020 року ... виплату одноразової грошової допомоги ...».

Однак в одному зі своїх виступів на телеканалі міністр соцполітики Марина Лазебна зізналася, що уряд шукає можливість продовження подібних виплат. Сьогодні на них просто не вистачає грошей ні у Пенсійному фонді, ні в бюджеті. Якщо ситуація зміниться (а це можливо після надходження міжнародної фінансової допомоги в Україну), виплати можуть продовжитися. Щоправда, зі слів міністра, «ймовірно, це буде не тисяча».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада остаточно відхилила закон про пенсійний вік для жінок.