Covid-19 виявили ще у понад 2 тисяч українців. Найбільше – у Києві

З підозрою чи підтвердженим діагнозом 31 травня госпіталізували 579 людей

З підозрою чи підтвердженим діагнозом 31 травня госпіталізували 579 людей

У Києві коронавірус вчора виявили у 434 людей

За минулу добу в Україні зафіксовано 2 137 нових випадків захворювань на Covid-19. Серед них – 91 дитина та 56 медпрацівників. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу з діагнозом або підозрою на ковід було госпіталізовано 579 осіб. Від ускладнень хвороби померли 163 пацієнти. Вчора одужало 12 085 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 26 468 осіб,

методом ІФА – 11 271 особу,

експрес-тестами – 14 225 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 204 631 особа;

одужало – 2 053 167 осіб;

летальних випадків – 50 699;

проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.