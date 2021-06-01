Covid-19 виявили ще у понад 2 тисяч українців. Найбільше – у Києві
У Києві коронавірус вчора виявили у 434 людей
За минулу добу в Україні зафіксовано 2 137 нових випадків захворювань на Covid-19. Серед них – 91 дитина та 56 медпрацівників. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Також за минулу добу з діагнозом або підозрою на ковід було госпіталізовано 579 осіб. Від ускладнень хвороби померли 163 пацієнти. Вчора одужало 12 085 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 26 468 осіб,
- методом ІФА – 11 271 особу,
- експрес-тестами – 14 225 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 204 631 особа;
- одужало – 2 053 167 осіб;
- летальних випадків – 50 699;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.