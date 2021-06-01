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    Covid-19 виявили ще у понад 2 тисяч українців. Найбільше – у Києві

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    З підозрою чи підтвердженим діагнозом 31 травня госпіталізували 579 людей - Covid-19 виявили ще у понад 2 тисяч українців. Найбільше – у Києві
    З підозрою чи підтвердженим діагнозом 31 травня госпіталізували 579 людей
    Фото: Уніан

    У Києві коронавірус вчора виявили у 434 людей

    За минулу добу в Україні зафіксовано 2 137 нових випадків захворювань на Covid-19. Серед них – 91 дитина та 56 медпрацівників. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    Також за минулу добу з діагнозом або підозрою на ковід було госпіталізовано 579 осіб. Від ускладнень хвороби померли 163 пацієнти. Вчора одужало 12 085 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 26 468 осіб,
    • методом ІФА – 11 271 особу,
    • експрес-тестами – 14 225 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 204 631 особа;
    • одужало – 2 053 167 осіб;
    • летальних випадків – 50 699;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби коронавірус
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    Covid-19 виявили ще у понад 2 тисяч українців. Найбільше – у Києві