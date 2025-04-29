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У Києві затримано чоловіка, який за $5 тис. продавав підроблені посвідчення ГУР

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві затримано чоловіка, який за $5 тис. продавав підроблені посвідчення ГУР
У Києві Нацполіція затримала зловмисника, який обіцяв влаштувати чоловіка на службу в ГУР Міноборони
фото: Національна поліція України

Аби запевнити «клієнта» у правдивості своїх слів, фігурант показував нібито посвідчення ГУР, яке схоже на справжнє лише візуально

У Києві затримано 38-річного чоловіка, який обіцяв за гроші працевлаштування в Головному Управлінні розвідки Міністерства оборони України. За таку «послугу» він просив $5 тис. Щоправда, до ГУР ділок не мав жодного відношення, а гроші брав за посвідчення невстановленого зразка, запевняючи клієнта у їх дійсності.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Нацполіції. 

У Києві Нацполіція затримала зловмисника, який обіцяв влаштувати чоловіка на службу в ГУР Міноборони
У Києві Нацполіція затримала зловмисника, який обіцяв влаштувати чоловіка на службу в ГУР Міноборони
фото: Національна поліція України

 Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у співпраці зі слідчими Печерського управління поліції Києва затримали 38-річного мешканця Києва, який провертав протиправні махінації. 

Як з’ясувалося, зловмисник пообіцяв посприяти «зарахуванню» чоловіка до штату одного з військових підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України для отримання службового посвідчення, яке дозволить власнику безперешкодно проїжджати блок-пости, пересуватися містом та уникнути контролю з боку ТЦК.

«Для «оформлення» на службу наказав передати йому пакет документів. За таку послугу забажав отримати $5 тис. Гроші брав частинами: спочатку аванс – $3 тис., а залишок після отримання документа», – йдеться у повідомленні. 

У Нацполіції повідомили, що фігурант справи продемонстрував «клієнту» власні документи, щоб продемонструвати свої можливості. Насправді ж відношення до розвідувального органу Міноборони зловмисник не мав і жодного посвідчення там не отримував. А продемонстровані ним «документи» нагадували посвідчення відомства лише візуально. 

«Під час останньої зустрічі ділок передав клієнту посвідчення невстановленого зразка, запевняючи щодо його легітимні. Водночас, отримав від чоловіка $2 тис. – другу частину від домовленої суми. Одразу після передачі грошей, за підтримки працівників відділу швидкого реагування ДВБ, поліцейські затримали правопорушника», – йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що у фігуранта провели обшуки та вилучили докази, протиправної діяльності. Зокрема, печатки і відтиски печаток установ різних військових підрозділів з ознаками підробки, а також посвідчення громадської організації, що візуально нагадувало документи військового відомства. Вилучене було направлено на експертне дослідження, за результатами якого діям правопорушника буде надана додаткова правова оцінка.

5 фото
На весь екран
Під час обшуку у фігуранта вилучили печатки і відтиски печаток установ різних військових підрозділів з ознаками підробки, а також посвідчення громадської організації, що візуально нагадувало документи військового відомства
фото: Національна поліція України

Слідчі поліції вже оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Слідство триває.  

Нагадаємо, у Києві викрили колишню народну депутатку, яка начебто продавала групи інвалідності шахтарям. Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишньої народної обраниці, яка на момент вчинення злочину обіймала посаду заступниці директора столичної медустанови, а також трьох її спільників, які у складі організованої групи налагодили бізнес на встановленні груп інвалідності працівникам вугільної промисловості.

Теги: Міноборони гроші слідство документи поліція Київ ГРУ

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