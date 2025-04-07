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Менше двох місяців між атаками: росіяни вдарили ракетою по офісу каналів іномовлення у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Менше двох місяців між атаками: росіяни вдарили ракетою по офісу каналів іномовлення у Києві
Вранці, 6 квітня ворог здійснив удар балістикою по столиці
фото: Інститут Масової Інформації/Facebook

Будівля бізнес-центру, де розташовувалися канали іномовлення, наразі непридатна до роботи

Внаслідок російської балістичної атаки 6 квітня значних руйнувань зазнали будівлі, в яких після обстрілу 12 лютого розташовувалися редакції каналів державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Інститут Масової Інформації

Повідомляється, що у будівлі бізнес-центру, де розташовувалися канали іномовлення, зруйновано три верхні поверхи, поруч з будівлею величезна вирва, нижні поверхи також суттєво постраждали й наразі непридатні до роботи.

У будівлі бізнес-центру, де розташовувалися канали іномовлення, зруйновано три верхні поверхи
У будівлі бізнес-центру, де розташовувалися канали іномовлення, зруйновано три верхні поверхи
фото: Інститут Масової Інформації/Facebook

Генеральна директорка ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» Юлія Бін наголосила, що це вже друга атака менш ніж за два місяці. Зараз фактично зруйновано саме ті приміщення, де працював діджитал та сервісні служби й куди компанія перевела частину колективу та виробничих потужностей після лютневого обстрілу.

Нижні поверхи будівлі також суттєво постраждали й наразі непридатні до роботи
Нижні поверхи будівлі також суттєво постраждали й наразі непридатні до роботи
фото: Інститут Масової Інформації/Facebook

«Саме тут ми готували до запуску оновлену студію Freedom, проводили інші відновлювальні роботи. Наразі на місці працює ДСНС, розбирають завали, працюють слідчі. Тому ми ще самі до кінця не можемо сказати про масштаб заподіяної шкоди. Зрозуміло, що зараз ці приміщення непридатні до роботи, але ми знайдемо рішення. Головне – ніхто з колективу іномовлення не постраждав. Ми продовжуємо виходити в ефір. Дякую всім, хто підтримує і допомагає», – зазначила Юлія Бін.

Нагадаємо, 6 квітня вранці ворог здійснив удар балістикою по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах. Загалом внаслідок ворожого обстрілу постраждало три людини, двоє з яких госпіталізовані. До ліквідації наслідків наразі задіяно 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Теги: рятувальники ЗМІ ракетна атака бізнес Київ ворог

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