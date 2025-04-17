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Хто «пасеться» у столичних парках? Названо фірми, які отримали найбільші контракти «Київзеленбуду» у 2024 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Хто «пасеться» у столичних парках? Названо фірми, які отримали найбільші контракти «Київзеленбуду» у 2024 році
Найбільші контракти з «Київзеленбудом» отримали п’ять фірм
фото з відкритих джерел

Лідером за укладеними контрактами із «Київзеленбудом» є компанія «ТД «Будшляхмаш»

«Київзеленбуд» закуповує не лише розсаду квітів та рослини. Найбільше коштів комунальники витрачають на масштабні ремонти й реконструкції, також кошти йдуть на придбання транспортних засобів, лікування дерев та знищення сезонних бур’янів. Про це йдеться у дослідженні проєкту Dozorro TI Ukraine «Мільйонні контракти «Київзеленбуду». Куди йдуть кошти киян?», опублікованому на «Главкомі». 

Найбільші контракти отримали п’ять фірм. Загальна вартість їхніх договорів – понад половини від загальної суми контрактів «Київзеленбуду» у 2024 році. 

1. «ТД «Будшляхмаш»

Згідно з аналізом Dozorro TI Ukraine, лідером за укладеними контрактами із «Київзеленбудом» є ТОВ «ТД «Будшляхмаш». Із цією київською компанією було підписали угод на 159 млн грн, це 26% від усієї вартості договорів. Як зазначається, контракти стосувалися постачання транспортних засобів. Компанія належить Мирославу Гуйвану. 

«З 2024 року фірма фігурує у справі щодо розтрати коштів при закупівлі «Київавтодором» машин для зимового утримання доріг. У 2023 році комунальники штучно завищили очікувану вартість закупівель, щоб залучити підконтрольне ТОВ «ТД «Будшляхмаш» та інші компанії для привласнення частини коштів між учасниками», – зазначають аналітики.

2. «Ріалбуд»

На другому місці, за даними дослідження, знаходиться ПП «Ріалбуд». З компанією з Богуслава «Київзеленбуд» законтрактував 64 млн грн, тобто 11% від усієї суми укладених угод. Її власник – депутат Київської обласної ради від «Європейської солідарності» Арташес Татоян, керівник – Олексій Горбач.

У дослідженні зазначається, що за компанією тягнеться шлейф кримінальних історій. У 2020 році слідство підозрювало Татояна в організації схеми з розкрадання коштів шляхом неякісного та неповного виконання робіт. Наразі директора ПП «Ріалбуд» підозрюють в іншій кримінальній справі – у заволодінні коштами, які виділяли на закупівлю піщано-сольової суміші на замовлення Обухівської міськради.

З останнього – цьогорічна справа щодо розкрадання коштів на ремонті столичного скверу в провулку Чеховському. «Київзеленбуд» торік заплатив ПП «Ріалбуд» 6 млн грн за невиконані роботи. Заступнику начальника «Київзеленбуду» повідомили про підозру.

3. «Регіон 11»

На третьому місці, за даними дослідження,  знаходиться ТОВ «Регіон 11». З компанією уклали угод на 59 млн грн, або 10% від усієї суми укладених угод. ТОВ «Регіон 11» належить луганцю Сергію Прокоф’єву.

4. «Укратоменергобуд» 

ПрАТ «Укратоменергобуд» посіло четверте місце за вартістю отриманих угод. Із компанією, , за даними дослідження, законтрактували 37 млн грн. Власниками компанії є Галина Мусієнко та Роман Ходін. 

5. «ДСЗ» 

Замикає п’ятірку лідерів дніпровська компанія «ДСЗ». За даними аналітиків, з фірмою підписали договорів на 37 млн грн. Володіє компанією Віталій Канцур та Анджеліка Половко.

Аналітики зазначають, що вказана компанія має сумнівну репутацію. «ДСЗ» спіймали на фіктивній конкуренції під час тендеру з реконструкції дитячого санаторію на Дніпропетровщині у 2019 році. Торік Антимонопольний комітет наклав штраф на неї та ПП «Нікопольгазбуд» у сумі 4,9 млн грн. 

Крім того, за інформацією «Слідства інфо», упродовж 2022 року ТОВ «ДСЗ» спільно з «Київзеленбудом» підписувало кошторисні розрахунки із завищеною вартістю. Ці кошториси стосувалися реалізації програм з капітального ремонту, реконструкції, будівництва та утримання зелених насаджень. Посадові особи «Київзеленбуду» були замовниками у програмах будівництва по Києву і за змовою обирали ТОВ «ДСЗ» переможцем. 

З 2024 року фірма фігурує у справі щодо заволодіння коштами під час виконання робіт з ремонту найпростішого укриття для київської школи та дитсадочку, а також заміни вікон для дитсадка на замовлення Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації у 2023 році. 

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Управління стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру ще одному фігуранту у справі про корупційні «відкати» під час організації тендерів комунального об’єднання «Київзеленбуд». У ДБР зазначили, що йдеться про тендер на проєктування одного зі столичних парків, проведений у 2024 році. Слідством було встановлено, що посадовці «Київзеленбуду» вимагали від підрядників 15% від суми договору за «схвалення» та укладання контракту. Фактично, за даними ДБР, погодження отримували лише ті виконавці, які були готові брати участь у корупційній схемі. 

Раніше було затримано трьох посадовців «Київзеленбуду». Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі понад 51 млн грн кожному. Також повідомлено про підозру трьом керівникам підрядних організацій, причетним до реалізації корупційної схеми. Досудове розслідування триває. 

Також під час проведення контрольних заходів Держаудитслужбою в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» були виявлені збитки у розмірі майже 4 млн при капітальному ремонті скверу в провулку Чеховському та облаштуванні парку «Фестивальний». 

До слова, Державне бюро розслідувань затримало керівника комунального об'єднання «Київзеленбуд» Юрія Бахмата.

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Теги: Київ благоустрій Київзеленбуд

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