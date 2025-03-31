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Сакури та магнолії розквітли у Києві: перелік адрес для весняної прогулянки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Сакури та магнолії розквітли у Києві: перелік адрес для весняної прогулянки
У Києві розцвіли перші сакури
фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, декоративні дерева ростуть у зелених зонах всіх районів столиці

У столиці почався період цвітіння сакур і магнолій. Найперші розквітли в Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах. Утім незабаром цвітінням можна буде помилуватися в усіх районах Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного.

«Щороку навесні Київ перетворюється на справжній квітучий сад. Уже розпочався період цвітіння сакур і магнолій, який триватиме близько двох тижнів, залежно від виду дерева. Тож запрошую киян та гостей столиці завітати до парків і скверів, щоб помилуватися весняною красою», – сказав Олександр Возний.

Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, декоративні дерева ростуть у зелених зонах всіх районів столиці.

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Цвітіння перших сакур та магнолій у Києві
фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

За інформацією КО «Київзеленбуд», сакури в Києві висаджені на наступних локаціях.

Голосіївський район:

  • сквер на вул. Івана Федорова;
  • сквер біля ВДНГ;
  • сквер Героїв Маріуполя.
  • Дарницький район:
  • парк Партизанської слави.

Деснянський район:

  • сквер на вул. Олександри Екстер;
  • парк імені Сержа Лифаря; 
  • парк «Кіото».

Дніпровський район:

  • бульв. Верховної Ради;
  • Дарницька площа;
  • парк «Перемога».

Оболонський район:

  • парк «Наталка»;
  • сквер на просп. Степана Бандери;
  • «Сад Каменів»;
  • парк «Пуща-Водиця»;
  • сквер на вул. Олександра Архипенка;
  • сквер на вул. Йорданській;
  • сквер на вул. Героїв полку «Азов»;
  • сквер на перетині вул. Героїв Дніпра та просп. Оболонського;
  • сквер на вул. Прирічній;
  • просп. Маршала Рокоссовського;
  • парк на просп. Литовському.

Печерський район:

  • Наводницький парк;
  • бульв. Липський;
  • сквер імені Марії Заньковецької.

Подільський район:

  • Куренівський парк;
  • сквер біля кінотеатру «Жовтень»;
  • ландшафтний заказник «Долина річки Коноплянка»;
  • сквер № 3 на Контрактовій площі.

Святошинський район:

  • сквер на бульв. Академіка Вернадського;
  • парк «Інтернаціональний»;
  • парк на вул. Ореста Васкула;
  • парк «Гамбурзький»;
  • парк «Совки».

Солом’янський район:

  • парк імені Миколи Зерова;
  • парк «Відрадний»;
  • парк «Супутник»;
  • парк «Юність»;
  • парк Захисників України;
  • сквер імені Максима Шаповала.

Шевченківський район:

  • Майдан Незалежності;
  • парк на схилах Пейзажної алеї;
  • Сирецький парк;
  • Володимирська гірка;
  • сквер біля Золотих воріт;
  • сквер біля Оперного театру;
  • парк імені Тараса Шевченка;
  • сквер Верстатобудівний;
  • сквер на Михайлівській площі;
  • сквер імені Івана Котляревського;
  • сквер на Подільському узвозі № 2.

Помилуватися магноліями у столиці можна буде на таких локаціях:

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк імені Максима Рильського.

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави;
  • парк Воїнів-інтернаціоналістів.

Деснянський район:

  • парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича;
  • парк «Кіото».

Дніпровський район:

  • парк «Перемога»;
  • сквер на Дарницькій площі;
  • парк «Аврора»; 
  • Труханів острів; 
  • сквер на вул. Юрія Шумського;
  • сквер у селищі ДВРЗ;
  • сквер імені Івана Миколайчука.

Оболонський район:

  • парк «Наталка»;
  • сквер на просп. Степана Бандери;
  • парк на вул. Бережанській;
  • сквер на розі просп. Оболонського та вул. Левка Лук’яненка;
  • мінісквер на пл. Тараса Шевченка.
  • Печерський район:
  • сквер імені Марії Заньковецької;
  • сквер імені Миколи Мозгового.

Подільський район:

  • сквер на пл. Щекавицькій.

Святошинський район: 

  • сквер імені Василя Стуса;
  • розв’язка на перехресті просп. Берестейського та Великої Кільцевої дороги.

Солом’янський район:

  • парк «Відрадний»;
  • парк «Орлятко».

Шевченківський район:

  • парк «Володимирська гірка»;
  • сквер біля Золотих воріт;
  • Сирецький парк; 
  • парк на схилах Пейзажної алеї.

Столична влада закликає містян дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги. Мапа укриттів доступна на порталі  та в застосунку Київ Цифровий

Нагадаємо, у Києві розпочався один з найприємніших моментів ранньої весни – цвітіння абрикосів. Ці дерева легко можна знайти чи не у кожному столичному дворі. Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів. 

Як повідомлялося, цьогорічна зима тривала всього 24 дні. Це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала. 

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Теги: Київ весна Труханів острів парк

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