Колишня нардепка піде під суд за «інвалідний бізнес» на шахтарях

Обвинувальний акт щодо чотирьох членів організованої групи скеровано до суду для розгляду по суті

У Києві викрили колишню народну депутатку, яка начебто продавала групи інвалідності шахтарям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишньої народної обраниці, яка на момент вчинення злочину обіймала посаду заступниці директора столичної медустанови, а також трьох її спільників, які у складі організованої групи налагодили бізнес на встановленні груп інвалідності працівникам вугільної промисловості.

Встановлено, що вже колишня заступниця директора столичної медустанови організувала схему отримання грошей від людей, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак не могли цього зробити через бюрократичні перепони. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по $3-4 тис.

Як повідомили у прокуратурі, до співпраці обвинувачена залучила вже колишнього головного лікаря медустанови, якою керувала, а також завідувачку консультативного поліклінічного відділення та посередника з Львівщини, який підшуковував людей, які мають складнощі з отриманням інвалідності.

Обвинувальний акт щодо чотирьох членів організованої групи скеровано до суду для розгляду по суті фото: Київська міська прокуратура/Facebook





«Медичні документи пацієнтів з Львівщини відправлялись до Києва, до державної медичної установи, працівники якої за попередньо отриманими списками підтверджували наявність хронічного професійного захворювання та направляли таких осіб на МСЕК для прийняття рішення про присвоєння відповідної групи інвалідності», – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, далі зібрані з пацієнтів гроші щомісячно разом зі списками осіб, від яких вони отримані, надавались керівництву медустанови та розподілялися між учасниками схеми.



У ході досудового розслідування задокументовано факт неодноразової передачі грошей посередником організаторці, яка працює заступником директора медустанови. В червні 2024 року під час останньої передачі грошей в розмірі $32 тис. посередника та заступницю керівника закладу затримали.

Під час останньої передачі грошей в розмірі $32 тис. посередника та заступницю керівника закладу затримали фото: Київська міська прокуратура/Facebook



Наразі обвинувальний акт щодо чотирьох членів організованої групи скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, правоохоронці викрили незаконний бізнес на встановленні групи інвалідності шахтарям: про підозру повідомлено колишній народній депутатці та 5 її спільникам. За даними слідства колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини організувала виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. За даними джерел «Української правди», йдеться про нардепку восьмого скликання Верховної Ради від «Самопомочі» Ірину Сисоєнко.

До схеми були залучені також працівники медустанови, лікарі та посередники з Львівщини. Двоє посередників підшукували шахтарів, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак, не могли цього зробити через бюрократію. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по $3-4 тис. США.