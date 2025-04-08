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У Дніпровському районі чоловік ледь не вбив жінку за звичайне зауваження

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Дніпровському районі чоловік ледь не вбив жінку за звичайне зауваження
За скоєний злочин наступні вісім років порушник може провести за гратами
фото: Національна поліція України/Facebook

Медики госпіталізували потерпілу з тяжкими пораненнями

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який напав на 27-річну киянку, нанісши декілька ударів ножем у живіт після отриманого зауваження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Повідомляється, шо на днях до поліції Києва надійшло повідомлення від медиків про те, що вони з багатоповерхового будинку у Дніпровському районі госпіталізували жінку з ножовим пораненням.

«Слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка прибула на місце події, з’ясувала, що зловмисник прийшов до знайомої, але двері йому не відчинили. Тоді чоловік став голосно кричати та бити ногами у двері, в коридор вийшла 27-річна сусідка та зробила йому зауваження. У відповідь зловмисник дістав ніж та завдав дівчині декілька ударів у живіт і кинувся втікати», – повідомили правоохоронці.

Правоохоронці затримали 52-річного місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а медики госпіталізували потерпілу з тяжкими пораненнями.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. За скоєний злочин наступні вісім років порушник може провести за гратами.

Нагадаємо, поліція затримала зловмисника, який вчинив стрілянину в Оболонському районі столиці. Унаслідок події поранення отримав місцевий житель. Його госпіталізовано до лікарняного закладу у тяжкому стані.  У результаті проведених заходів поліцейські виявили автомобіль нападника та затримали стрілка. Ним виявися 52-річний киянин, з ним наразі тривають слідчі дії. 

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Теги: поліція чоловік злочин порушник Київ напад

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