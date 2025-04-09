Толока в Оболонському районі закінчилася викликом вибухотехніків

За словами заявника, він натрапив на підозрілу знахідку під час благоустрою території

На місце події негайно прибули правоохоронці, які оточили небезпечну ділянку

В Оболонському районі Києва під час прибирання лісопаркової зони було виявлено небезпечний предмет, схожий на гранату. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на патрульну поліцію Києва.

За словами заявника, він натрапив на підозрілу знахідку під час благоустрою території. На місце події негайно прибули правоохоронці, які оточили небезпечну ділянку та викликали слідчо-оперативну групу і вибухотехніків для подальшого обстеження та знешкодження предмета.

У зв'язку з цим інцидентом, поліція вкотре звернулася до жителів столиці з проханням бути максимально обережними при виявленні будь-яких підозрілих предметів. Правоохоронці нагадують категорично заборонено:

торкатися або наближатися до небезпечної знахідки;

самостійно намагатися її перемістити або знешкодити.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно:

негайно повідомити про знахідку на спецлінію 112;

до приїзду поліції забезпечити недопуск сторонніх осіб до місця виявлення;

припинити будь-які роботи в радіусі небезпечної зони.

Поліція закликає громадян бути пильними та відповідальними, адже своєчасне повідомлення про небезпечні знахідки може врятувати життя та здоров'я.

Нагадаємо, подібні знахідки час від часу трапляються у Києві та області. Так, у Києві під час прогулянки жінка помітила підозрілий предмет, схожий на гранату, який застряг у гілках дерева. Патрульні, які прибули на місце, забезпечили охорону території та викликали вибухотехніків для подальшого з'ясування всіх обставин події.

Раніше у Святошинському районі Києва жінка, прибираючи торішнє опале листя, знайшла предмет, схожий на гранату. Жінка виявила підозрілий предмет і повідомила про небезпеку на лінію 112.

Також повідомлялося, що у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. Медики прибули на місце події та побачили чоловіка у збудженому стані із важкими травмами: ампутацією кисті та рваними ранами стегна. Як виявилося, вибуховий пристрій здетонував просто у його руках.

У Бучанській громаді, поблизу села Луб’янка, на території лісу виявлено розтяжку.