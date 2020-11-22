«Люди завжди хворіють навесні і восени». Усик мовчки перехворів коронавірусом

Першою симптоми відчула Олександрова дружина

Український боксер-супертяж Олександр Усик (18-0, 13 КО) зізнався, що перехворів коронавірусом.

«Так, я перехворів, але це було ще під час першої хвилі пандемії. Я і не панікував особливо. Я ж казав, що ми всі цим перехворіємо. Те, що є вірус – він є. Люди завжди хворіють навесні і восени.

У мене взагалі ситуація була така: я лікував зуби, а через якийсь час мені надуло обличчя і з'явилася температура. Я не сильно хвилювався стосовно цього, бо мені вставляли зуби і все таке.

Але потім моя дружина, чудова і благовірна каже: «Слухай, я нюх втратила». І ми викликали лікаря, який перевірив нас обох. І дійсно все підтвердилося, хоча у всього нашого оточення, яке живе і працює з нами, було все нормально – ні у кого нічого не виявилося.

Ми з дружиною сіли на карантин і просиділи так 14 днів. У мене була температура три дні – 37,2 чи 38 градусів. Ну і слабкість була. Я весь час лежав на ліжку, що мені дико не подобалося, бо я абсолютно ненавиджу хворіти.

Моя позиція в цьому питанні – ми багато панікуємо. Тобто людей заганяють в паніку, яка є причиною ще більших проблем. Люди починають багато всього додумувати, хоча вони повністю здорові», - сказав Усик на своєму Youtube-каналі.