  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Люди завжди хворіють навесні і восени». Усик мовчки перехворів коронавірусом

    • Розсилка
    Олександр Усик радить не панікувати - «Люди завжди хворіють навесні і восени». Усик мовчки перехворів коронавірусом
    Олександр Усик радить не панікувати
    Світлина - Instagram Олександра Усика

    Першою симптоми відчула Олександрова дружина

    Український боксер-супертяж Олександр Усик (18-0, 13 КО) зізнався, що перехворів коронавірусом.

    «Так, я перехворів, але це було ще під час першої хвилі пандемії. Я і не панікував особливо. Я ж казав, що ми всі цим перехворіємо. Те, що є вірус – він є. Люди завжди хворіють навесні і восени.

    У мене взагалі ситуація була така: я лікував зуби, а через якийсь час мені надуло обличчя і з'явилася температура. Я не сильно хвилювався стосовно цього, бо мені вставляли зуби і все таке.

    Але потім моя дружина, чудова і благовірна каже: «Слухай, я нюх втратила». І ми викликали лікаря, який перевірив нас обох. І дійсно все підтвердилося, хоча у всього нашого оточення, яке живе і працює з нами, було все нормально – ні у кого нічого не виявилося.

    Ми з дружиною сіли на карантин і просиділи так 14 днів. У мене була температура три дні – 37,2 чи 38 градусів. Ну і слабкість була. Я весь час лежав на ліжку, що мені дико не подобалося, бо я абсолютно ненавиджу хворіти.

    Моя позиція в цьому питанні – ми багато панікуємо. Тобто людей заганяють в паніку, яка є причиною ще більших проблем. Люди починають багато всього додумувати, хоча вони повністю здорові», - сказав Усик на своєму Youtube-каналі.

     Читайте також: «Проблема була у Василеві». Усик вперше прокоментував поразку Ломаченка
    Теги: бокс Олександр Усик карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies