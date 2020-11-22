Епідемія коронавірусу накрутила ціни на житло. Поради орендарям і господарям

Нинішня вартість оренди висока, особливо в столиці, тому далі дорожчати не буде

Фахівці зробили прогноз щодо ринку нерухомості до кінця року

Коронавірус і карантин підвищили вартість оренди житла. Перш за все, йдеться про міста-мільйонники, куди восени з’їжджаються студенти і люди з периферії в пошуках заробітку.

Але через карантин пропозицій найдешевшого житла стало менше, звідси і зростання цін.

Фахівці склали рейтинг вартості оренди квартир у п’яти найбільших містах України.

Також ми з’ясували що буде з цінами на оренду до кінця року і підготували корисні поради як орендарям, так і орендодавцям.

Що в рейтингу

Моніторинг цін ми проводили для одно-, дво- і трикімнатних квартир економ-сегмента. За винятком Києва (де працюють багато фахівців з високими зарплатами – 50 тис. грн і більше) – там узятий до уваги і преміум-сегмент.

Враховувалися пропозиції по квартирах площею 20-30 кв. м для «одиничок», 30-50 кв. м для «двійок» і 50-70 кв. м для «трійок».

Розкид цін говорить про те, що дешеве житло здають в спальних районах і в старому житловому фонді, в основному це «хрущовки», дорогі квартири здають в центрі міста, недалеко від метро (для Києва і Харкова, де, на відміну від Дніпра, розвинена мережа метрополітену), з євроремонтом, сучасними меблями та «повним фаршем» побутової техніки.

За даними інформаційного порталу OLX, вартість довгострокової оренди в Києві виросла від 2% до 26% в залежності від району, але при цьому кількість пропозицій збільшилася. За ціною «одинички» в столиці можна зняти «двійку» або «трійку» в Одесі та Львові.

Оренда не подешевшала і в Одесі. За III квартал подорожчали «одинички» на 10-17%, в залежності від району, «двушки» – на 11%. Кількість пропозицій по цим квартирам зменшилася.

У Харкові та Дніпрі ціни на оренду за осінь практично не змінилися, але пропозицій стало більше. Йдеться, перш за все, про дорогі квартири у престижних районах.

Львів – єдине з міст, де за останні 3 місяці житло подешевшало. Ціни знизилися на 2-кімнатні квартири на 6-7%, на 3-кімнатні – на 4%.

Київ – де дешевше

За даними OLX, найвигідніший для оренди район столиці – як і раніше Деснянський: «одиничка» буде коштувати 7000 грн/місяць, «двійка» – 8000 грн, «трійка» – 10 000 грн. На другому місці Святошинський, де 1-кімнатні квартири здають в середньому по 8 000 грн в місяць, 2-кімнатні – по 10 000 грн і 3-кімнатні – по 13 000 грн.

Доступно також зняти 1-кімнатні у Подільському районі (без метро), де орендна плата – 8500 грн, на Оболоні (без метро) – 9000 грн, у Дніпровському районі – 9000 грн (біля метро).

Чому подорожчало

Головними факторами зростання цін експерти ринку нерухомості називають:

- початок бізнес- і навчального сезонів, повернення основних орендарів житла: це студенти і наймані працівники;

- відсутність пропозицій дешевих ліжкомісць у зв’язку з закриттям офіційних хостелів через карантин (працюють тільки нелегальні нічліжки). Там, головним чином, жили приїжджі, приватно заробляють ремонтами на дому, продавцями, реалізаторами на базарах. Тепер вони знімають житло в складчину, що підняло ціни на оренду в нижньому ціновому сегменті (спальні райони).

Прогнози до кінця року

На думку фахівців, нинішня вартість оренди висока, особливо в столиці, тому далі дорожчати не буде.

«Ціни відповідають рівню жовтня 2019 року, коли про коронавіруси і не чули, була нормальна ділова активність, – говорить незалежний експерт ринку житла Ірина Луханіна. – Зараз не бачу передумов для зростання цін на оренду квартир: пропозицій на ринку більше, ніж достатньо».

Але якщо жорсткий карантин запровадять повторно, то ціни на оренду підуть вниз через зниження попиту. Співробітники фірм підуть на неповний робочий день з пониженням зарплати або у відпустку, багато хто буде змушений звільнити квартири втративши можливість оплати оренди.

Поради орендарям

Ціна повинна відповідати середньоринковій по конкретному сегменту. Якщо ціна набагато нижча – шукайте підступу.

Уважно вивчіть паспорта власників та правовстановлюючі документи: там повинні фігурувати одні й ті ж особи. Це допоможе переконатися, що квартира належить їм, а не знята подобово і перездається.

На угоді повинні бути присутніми і підписувати договір оренди всі власники квартири.

Зафіксуйте в договорі показання лічильників, вкажіть, що і хто оплачує. Зробіть опис меблів і майна.

Уважно читайте умови розірвання договору оренди: зазвичай, вас повинні попередити щонайменше за місяць.

Зважуйте свої фінансові можливості. Часто за дострокового припинення дії договору гарантійна сума не повертається.

Поради господарям

Вивчіть паспорта орендарів, поцікавтеся їхнім джерелом доходів і стабільністю заробітку.

Перепишіть у договорі всіх, хто буде проживати в квартирі.

Уважно читайте умови розірвання договору: вас повинні попередити мінімум за місяць.

Застрахуйте себе від псування майна, несплати комунальних платежів гарантійною сумою в розмірі місячної оренди.

Регулярно перевіряйте оплату комунальних послуг або беріть грошову компенсацію і оплачуйте їх самі.

Джерело: Сегодня