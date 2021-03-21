За минулу добу в Україні виявлено 11145 нових хворих на коронавірус

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській і Харківській областях

Минулої доби від коронавірусу померли 166 людей

За минулу добу, 20 березня, в Україні виявлено 11145 нових хворих на Covid-19. Це на 4147 осіб менше, ніж за попередню добу.

Вчора було госпіталізовано 4838 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 166 пацієнтів, одужали 3877 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Здійснено тестувань за добу – 68 776(зокрема методом ПЛР – 35 240, методом ІФА – 6 443, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 093).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1546363 особи;

одужало – 1257849 осіб;

летальних випадків – 29941;

проведено ПЛР-тестувань – 7659777.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня, в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19. Це на 558 осіб менше, ніж за попередню добу.

Було госпіталізовано 4369 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 260 пацієнтів, одужали 5190 осіб.

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