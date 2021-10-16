За минулу добу у Києві виявили 525 нових хворих на Covid-19

У Києві за добу 20 померлих від Covid

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі

У Києві 15 жовтня померло 20 хворих на Covid, за добу виявили 525 нових випадків коронавірусу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Госпіталізовано 73 хворих на коронавірус і 362 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями. Одужало 323 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (159), Подільському (87) та в Оболонському (71) районах.

Серед нових хворих – 296 жінок віком від 18 до 88 років, 201 чоловік віком від 18 до 93 років, 13 дівчаток від 2 до 16 років і 15 хлопчиків від 1 до 15 років.

Нагадаємо, станом на 16 жовтня, в Україні зафіксовано 12983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1105, медпрацівників – 204. Також за минулу добу госпіталізовано – 2859 осіб, летальних випадків – 277, одужало – 5874 особи.