Ризик смерті від Covid-19 у нещеплених виявився в 11 разів вище, ніж у вакцинованих

Вакцинація від коронавірусу знижує ймовірність зараження і допомагає легше перенести захворювання

Ризик летального результату захворювання коронавірусом у не вакцинованих пацієнтів виявився більш в 11 разів вище, ніж у тих, хто зробив щеплення. До такого висновку прийшли вчені федерального Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) США, повідомляє ТАСС.

Вчені виявили, що невакциновані громадяни, які заразилися Covid-19, вмирали в 11,3 раза частіше, ніж ті, хто щепився обома компонентами вакцини, а ризик інфікування у нещеплених був в середньому в 6,1 раза вище.

Лікарі констатували, що вакцинація від коронавірусу знижує ймовірність зараження і допомагає легше перенести захворювання тим, хто все ж підхопив інфекцію, зазначивши, що на цей час жодна вакцина не гарантує 100-відсоткову ефективність проти зараження.

Раніше дослідники з Швеції показали, що ризик людини заразитися коронавірусною інфекцією тим менше, чим більше у нього членів сім’ї, які перехворіли або вакцинувалися від Covid-19. Дослідникам вдалося виявити чітку залежність «доза-ефект». З’ясувалося, що шанс зараження у людини значно знижувався в залежності від зростання числа перехворілих або тих, хто отримав вакцину членів сім’ї.

Нагадаємо, станом на 16 жовтня, в Україні зафіксовано 12983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1105, медпрацівників – 204. Також за минулу добу госпіталізовано – 2859 осіб, летальних випадків – 277, одужало – 5874 особи.

Як повідомлялося, продюсер «Ласкового мая» Андрій Разін розповів про стан госпіталізованого з Covid-19 Олександра Сєрова. Колега співака повідомив, що Сєров знаходиться в реанімації з 80-відсотковим ураженням легень.