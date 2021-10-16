За минулу добу виявлено майже 13 тис. нових хворих на Covid-19
Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 277 осіб
Минулої доби в Україні госпіталізували 2859 осіб
Станом на 16 жовтня, в Україні зафіксовано 12983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1105, медпрацівників – 204. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2859 осіб;
- летальних випадків – 277;
- одужало – 5874 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2623882 особи;
- одужало – 2322456 осіб;
- летальних випадків – 60414;
- проведено ПЛР-тестувань – 13524231.
Напередодні, 15 жовтня, 148438 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 79580 людей, повністю імунізовані – 68858 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7873769 людей, з них отримали одну дозу – 7873767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6433791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14307558 щеплень.
97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.
До слова, вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19.