За минулу добу виявлено майже 13 тис. нових хворих на Covid-19

Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 277 осіб

Минулої доби в Україні госпіталізували 2859 осіб

Станом на 16 жовтня, в Україні зафіксовано 12983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1105, медпрацівників – 204. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2859 осіб;

летальних випадків – 277;

одужало – 5874 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2623882 особи;

одужало – 2322456 осіб;

летальних випадків – 60414;

проведено ПЛР-тестувань – 13524231.

Напередодні, 15 жовтня, 148438 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 79580 людей, повністю імунізовані – 68858 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7873769 людей, з них отримали одну дозу – 7873767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6433791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14307558 щеплень.

97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

До слова, вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19.