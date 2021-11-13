Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації

Вчені виявили залежність побічних ефектів вакцини від Covid-19 від страху

Побічні ефекти після вакцинації, зокрема після щеплення від коронавірусу, сильно залежать від негативних очікувань. До таких висновків прийшли вчені, результати дослідження яких опубліковані в журналі Psychotherapy and Psychosomatics.

Автори роботи переконалися, що ризик отримати побічні ефекти від препаратів зростає, якщо людина відчуває страх і заздалегідь очікує негативних наслідків. Саме дослідження представляло собою опитування про очікувані побічні ефекти після вакцинації і порівняння їх слів і емоцій з реальними побічними проявами.

«Ми знаємо, що кількість побічних ефектів залежить від віку, статі та типу вакцини. Але тепер ми також бачимо, що очікування людей із приводу побічних ефектів самі по собі сприяють їх виникненню у конкретної людини», – розповіла Олені Васі, професорка з Орхуського університету.

За її словами, учасники, які очікували складних побічних ефектів, після уколу частіше відчували себе гірше. Така поведінка може пояснюватися ефектом ноцебо.

На відміну від відомого ефекту плацебо, який демонструє, як позитивні очікування від лікування викликають у організму позитивну реакцію на «пустушку», наприклад таблетку кальцію замість реальних ліків, ефект ноцебо працює навпаки. Наприклад, якщо людина заздалегідь налаштована на сильний жар і лихоманку після вакцинації, то ймовірність виникнення у неї таких побічних ефектів підвищується.

«Якщо ви чекаєте, що зараз буде боляче, саме очікування болю активізує багато з тих областей мозку, що задіяні, коли ви дійсно відчуваєте біл», – розповіла Васі.

Найефективніший спосіб знизити ефект ноцебо, за словами вченої, – розумне і відкрите інформування людей про властивості вакцин і ліків. Якщо гармонійно збалансувати подачу даних про препарати, то ризик виникнення психосоматичних побічних ефектів знизиться.

«Якщо ви будете говорити людям, що у 95% щеплених немає ніяких побічних ефектів, ви побачите, що від них стане страждати менше людей», – пояснила експертка.

До слова, існує декілька причин того, що в Україні частина населення не сприймає вакцинацію та не вірить в існування коронавірусу: люди не довіряють владі та все ще перебувають під впливом досвіду радянських часів. Про це у розмові з «Главкомом» розповів політичний психолог Валентин Кім.

Страхи людей про чіпування і що їм «вколюють якусь жижу» не виникають на порожньому місці. «Це прояв недовіри населення та його заляканості», – підкреслив Кім.