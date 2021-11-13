Головний санлікар: Люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані

Ігор Кузін пояснює, на яку небезпеку себе наражають лікарі, які видають фейкові сертифікати

Коли люди з коронавірусом потрапляють у важкому стані в реанімацію, то вони з легкістю зізнаються, чи вони насправді вакциновані, чи мають підроблений Covid-сертифікат. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Сам пацієнт може зізнатися, що це він просив лікаря не вводити вакцину. Повірте, людина, яка перебуває на реанімаційному ліжку або під апаратом штучної вентиляції легень, залюбки розповість, чи вона вакцинована», – зазначив Кузін.

Головний санлікар країни також уточнив, що зараз на державному рівні буде вивчатися питання про смертельні випадки серед вакцинованих і чи дійсно такі люди мали щеплення.

«Ми зараз збираємо інформацію лише про кількість вакцинованих, які перебувають в медзакладах. Але розуміємо, що такі випадки (смертельні випадки серед вакцинованих, – ред.) можуть бути. Зараз на рівні Міністерства охорони здоров’я створюється робоча група, яка комплексно буде вивчати питання смертельних випадків хворих на Covid-19 серед вакцинованих. Ця робоча група буде розбиратися з тим, чому так відбувається», – уточнив Кузін.

Нагадаємо, на Одещині жінку, хвору на коронавірус, перевели у важкому стані до реанімації. При цьому вона мала Covid-сертифікат вакцинації, але щеплення не робила.

Як раніше повідомлялося, у Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації.

До слова, Верховна Рада посилила відповідальність за використання підроблених сертифікатів. Більшою мірою покарання стосуватиметься тих, хто «липові» довідки виготовляє та продає, але й ті, хто їх купує, відповідатимуть також.