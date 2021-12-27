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    ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих

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    Рік тому в ЄС стартувала вакцинація від Covid-19 - ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих
    Рік тому в ЄС стартувала вакцинація від Covid-19
    фото: Xinhua

    Євросоюз має достатню кількість доз вакцин для всіх, зокрема і третьої дози

    За рік 78% дорослого населення Європейського Союзу повністю вакцинувалося проти коронавірусу. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соціальній мережі Twitter. Тим часом в Україні повністю вакциновані лише 43% дорослих.

    «Сьогодні рік тому в усій Європі стартувала вакцинація проти Covid-19. Ми пройшли довгий шлях. Понад 78 відсотків дорослих в ЄС зараз вакциновані», – заявила очільниця Єврокомісії.

    Нещодавно Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) надало дозвіл на використання на території Євросоюзу вакцину від Covid-19 американської компанії Novavax.

    Також в ЄС схвалені вакцини розробки компаній Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Перші три з них для повної вакцинації потребують двох доз, остання діє як однодозова.

    За даними міністерства охорони здоров'я України, станом на 24 грудня в Україні повністю вакцинованими від коронавірусу були 42,8% дорослих. Станом на 27 грудня першу дозу вакцини отримали 14,6 мільйона осіб, повністю імунізовані двома дозами - 13,4 мільйона.

    Також в Україні запроваджено ревакцинальну дозу щеплення проти Covid-19 для медичних працівників і співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців із дати введення другої дози. Наразі ревакцинальну дозу вже отримали 793 особи.

    МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини.

    Зазначимо, що нове дослідження американських вчених доводить, що коронавірус може жити в людині понад сім місяців.

    Тим часом Ізраїль почав тестувати четверте щеплення від Covid-19.

    А у Нідерландах можна зробити Covid-щеплення в окулярах віртуальної реальності.

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    Теги: ЄС медицина лікар хвороби щеплення вакцинація вірус
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    ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих