За три дні столичні патрульні зловили майже 70 п’яних водіїв

Керування автівкою у стані сп'яніння призвело до кількох ДТП

З початку цього тижня столичні патрульні виявили 69 випадків керування автомобілем з ознаками сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Наслідки такого керування бувають непередбачуваними. Наприклад, водій автомобіля Nissan здійснив зіткнення з автомобілями Peugeot, Honda та Audi на вулиці Маршала Малиновського. Під час спілкування з водієм авто Nissan, патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Інший випадок стався на Одеській площі. Водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та здійснив наїзд на розділювальний відбійник. Чоловіка довелось діставати з авто з допомогою рятувальників. Медики надали водієві допомогу та привели його до тями. Під час спілкування із чоловіком інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду він відмовився у присутності двох свідків.

В обох випадках патрульні оформили на водіїв протоколи за ч. 1 Ст. 130 (Керування авто у стані сп’яніння) КУпАП та Ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

«Шановні водії! Якщо ви маєте намір скористатися особистим транспортом, то радимо категорично відмовити собі у вживанні спиртних напоїв. Якщо ж обставини склались так, що вживання алкоголю не оминути, то зверніться по допомогу до друзів, рідних чи скористайтесь послугами таксі», - закликають патрульні.