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    Забудовник прибирає паркан біля будівлі «Квіти України» (фото)

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    Демонтаж паркану розпочався 28 липня - Забудовник прибирає паркан біля будівлі «Квіти України» (фото)
    Демонтаж паркану розпочався 28 липня
    Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

    Частково зруйнована будівля має бути огороджена в межах фундаменту

    Біля будівлі «Квіти України» на вул. Січових Стрільців, 49 розпочався демонтаж огорожі, встановленої забудовником. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

    Посадовець нагадав, що демонтаж проводиться у зв'язку з тим, що було анульовану контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою. Наразі будь-які роботи зі встановлення парканів на тротуарі біля будівлі є незаконними.

    «Але, сама будівля, яка є зараз частково зруйнована, має бути точно огороджена в межах фундаменту. Будемо на цьому акцентувати увагу власникові», – зазначив Ткаченко.

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    Забудовник прибирає паркан біля будівлі «Квіти України» (фото)
    Забудовник прибирає паркан біля будівлі «Квіти України» (фото)
    Забудовник прибирає паркан біля будівлі «Квіти України» (фото)

    Нагадаємо, 12 липня представники забудовника почали демонтаж фасаду будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві.

    Кияни знесли будівельний паркан і заблокували роботу техніки.

    Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що демонтаж будівлі «Квіти України», проти якого виступають активісти, слід негайно зупинити. Він також звинуватив столичну владу у знищенні історичного Києва. «Зі свого боку, хочу нагадати Віталію Кличку та КМДА, що об'єкт перебуває в історичному ареалі Києва. Відповідно закликаю столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов та обмежень, а не роздавати їх із висотністю, яка абсолютно паплюжить місто», – сказав Ткаченко.

    Соратник мера Києва Віталія Кличка, депутат столичної міськради від «Удару» Дмитро Білоцерковець зазначив, що забудовник не міг розпочати роботи в будівлі «Квіти України» без погодження з Міністерством культури, оскільки об'єкт розташований в історичному ареалі міста.

    13 липня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на будівлю «Квіти України».

    Як відомо, будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Проєкт обійдеться в 600 млн грн. Компанія Rockwill Group, до складу якої входить Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобританія) і RWS Immobilien (Чехія), має намір восени почати реконструкцію об'єкта. Роботи триватимуть 18-24 місяці. Більшу частину будівлі займуть популярний нині коворкінг із ресторанами і спорткомплексом.

    Теги: Київ будівництво забудова благоустрій КМДА
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    Забудовник прибирає паркан біля будівлі «Квіти України» (фото)