Забудовник прибирає паркан біля будівлі «Квіти України» (фото)

Частково зруйнована будівля має бути огороджена в межах фундаменту

Біля будівлі «Квіти України» на вул. Січових Стрільців, 49 розпочався демонтаж огорожі, встановленої забудовником. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

Посадовець нагадав, що демонтаж проводиться у зв'язку з тим, що було анульовану контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою. Наразі будь-які роботи зі встановлення парканів на тротуарі біля будівлі є незаконними.

«Але, сама будівля, яка є зараз частково зруйнована, має бути точно огороджена в межах фундаменту. Будемо на цьому акцентувати увагу власникові», – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, 12 липня представники забудовника почали демонтаж фасаду будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві.

Кияни знесли будівельний паркан і заблокували роботу техніки.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що демонтаж будівлі «Квіти України», проти якого виступають активісти, слід негайно зупинити. Він також звинуватив столичну владу у знищенні історичного Києва. «Зі свого боку, хочу нагадати Віталію Кличку та КМДА, що об'єкт перебуває в історичному ареалі Києва. Відповідно закликаю столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов та обмежень, а не роздавати їх із висотністю, яка абсолютно паплюжить місто», – сказав Ткаченко.

Соратник мера Києва Віталія Кличка, депутат столичної міськради від «Удару» Дмитро Білоцерковець зазначив, що забудовник не міг розпочати роботи в будівлі «Квіти України» без погодження з Міністерством культури, оскільки об'єкт розташований в історичному ареалі міста.

13 липня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на будівлю «Квіти України».

Як відомо, будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Проєкт обійдеться в 600 млн грн. Компанія Rockwill Group, до складу якої входить Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобританія) і RWS Immobilien (Чехія), має намір восени почати реконструкцію об'єкта. Роботи триватимуть 18-24 місяці. Більшу частину будівлі займуть популярний нині коворкінг із ресторанами і спорткомплексом.