Руйнування будівлі «Квіти України». З’явилися нові деталі скандальної справи

З’ясувалося, що забудовник мав право знести будівлю

Незважаючи на те, що будівля «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 в Києві має високу архітектурну цінність, наразі вона не внесена до реєстру пам’яток культурної спадщини. Це робить можливим знесення будівлі. Про це повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій на своїй сторінці у Facebook.

«Департамент містобудування та архітектури КМДА видав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі в межах фундаменту. Згідно з діючим законодавством, ці роботи передбачають заборону виходу за геометричні параметри фундаменту будівлі. Тож по факту забудовник може демонтувати існуючі несучі конструкції, натомість побудувавши нові в попередніх межах», – розповів Тацій.

Оскільки будівля має архітектурну цінність, але не є пам’яткою архітектури, МУО були видані саме на реконструкцію, а не реставрацію, що передбачена саме для архітектурних пам’яток, зазначив посадовець.

«Якби будівля мала статус пам’ятки, замовник був би зобов’язаний оформити договір на охорону пам’ятки, в якому зазначається, які перетворення можливо виконувати на даній будівлі, після цього оформити «реставраційне завдання», розробити та погодити з органом культурної спадщини проєктну документацію по реставрації», – пояснив Тацій.

«Крім того, будівлю оточують інші об’єкти культурної спадщини, що в обов’язковому порядку передбачає розроблення проєктної документації по встановленню їх меж та режимів використання, що також накладає обмеження на проведення робіт на будівлі «Квіти України». На жаль, замовником цього зроблено не було», – зазначив чиновник.

Тацій висловив сподівання, що держава ефективніше діятиме на захист пам’яток архітектури, надаючи їм відповідний статус та гарантуючи високу відповідальність за порушення охоронного режиму.

12 липня представники забудовника почали демонтаж фасаду будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 в Києві.

Кияни знесли будівельний паркан і заблокували роботу техніки.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що демонтаж будівлі «Квіти України», проти якого виступають активісти, слід негайно зупинити. Він також звинуватив столичну владу у знищенні історичного Києва. «Зі свого боку, хочу нагадати Віталію Кличку та КМДА, що об'єкт перебуває в історичному ареалі Києва. Відповідно закликаю столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов та обмежень, а не роздавати їх із висотністю, яка абсолютно паплюжить місто», - сказав Ткаченко.

Соратник мера Києва Віталія Кличка, депутат столичної міськради від «Удару» Дмитро Білоцерковець зазначив, що забудовник не міг розпочати роботи в будівлі «Квіти України» без погодження з Міністерством культури, оскільки об'єкт розташований в історичному ареалі міста.

13 липня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на будівлю «Квіти України».

Як відомо, будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Проєкт обійдеться в 600 млн грн. Компанія Rockwill Group, до складу якої входить Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобританія) і RWS Immobilien (Чехія), має намір восени почати реконструкцію об'єкта. Роботи триватимуть 18-24 місяці. Більшу частину будівлі займуть популярний нині коворкінг із ресторанами і спорткомплексом.