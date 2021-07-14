Суд наклав арешт на скандальну будівлю «Квіти України»

Біля приміщення чергуватиме поліція.

13 липня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на будівлю «Квіти України» у Києві. На час досудового розслідування будь-які будівельні роботи заборонені. Біля приміщення чергуватиме поліція. Про це активістам біля «Квітів України» повідомив заступник начальника відділу дізнання Шевченківського відділення поліції Дмитро Лисенко.

«Щойно було оголошено ухвалу Шевченківського райсуду про накладення арешту на зазначене будівництво. Якщо говорити простими словами, то заборонено вчиняти будь-які дії на момент проведення досудового розслідування – будувати, відновлювати, реконструювати», – сказав Лисенко.

Ухвалу суду вручили представнику забудовника.

Як повідомляли раніше, 12 липня представники забудовника почали демонтаж фасаду будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 в Києві.

Кияни знесли будівельний паркан і заблокували роботу техніки.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що демонтаж будівлі «Квіти України», проти якого виступають активісти, слід негайно зупинити. Він також звинуватив столичну владу у знищенні історичного Києва. «Зі свого боку, хочу нагадати Віталію Кличку та КМДА, що об'єкт перебуває в історичному ареалі Києва. Відповідно закликаю столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов та обмежень, а не роздавати їх із висотністю, яка абсолютно паплюжить місто», - сказав Ткаченко.

Соратник мера Києва Віталія Кличка, депутат столичної міськради від «Удару» Дмитро Білоцерковець зазначив, що забудовник не міг розпочати роботи в будівлі «Квіти України» без погодження з Міністерством культури, оскільки об'єкт розташований в історичному ареалі міста.

Як відомо, будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Проєкт обійдеться в 600 млн грн. Компанія Rockwill Group, до складу якої входить Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобританія) і RWS Immobilien (Чехія), має намір восени почати реконструкцію об'єкта. Роботи триватимуть 18-24 місяці. Більшу частину будівлі займуть популярний нині коворкінг із ресторанами і спорткомплексом.