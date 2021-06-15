На Печерську водії двох автівок влаштували розбірки на дорозі (фото)

Один із водіїв ножем пробив колеса автівки іншого

На Парковій дорозі в Печерському районі Києва між водіями автівок BMW та KIA стався конфлікт, у результаті якого один із чоловіків пошкодив іномарку іншого. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Водій KIA вийшов із авто та намагався руками розбити скло в BMW, а потім дістав ніж та пробив колесо.

Екіпаж патрульних поліцейських, який перебував неподалік, став свідком інциденту та відразу затримав правопорушника. Для документування події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції.

Правоохоронці встановили особу правопорушника, це – киянин, 1979 року народження, який раніше потрапляв в поле зору правоохоронців. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 14 червня на вулиці Івашкевича в Оболонському районі Києва сталася ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки. В результаті автопригоди було заблоковано рух тролейбусів.