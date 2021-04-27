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    Майже 900 нових хворих. Київ знову очолив список регіонів із найгіршою Covid-ситуацією

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    Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус у Києві залишається високою - Майже 900 нових хворих. Київ знову очолив список регіонів із найгіршою Covid-ситуацією
    Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус у Києві залишається високою
    Фото з відкритих джерел

    Минулої добі від ускладнень коронавірусної хвороби помер 31 киянин

    За минулу добу, 26 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 869 людей. Це на 613 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 25 квітня було 256 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 192620 випадок захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 120873 особи (за добу 829), померли 4497 осіб (за добу 31).

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 117413 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 390 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 305 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 95078 осіб (за добу 912), померли 2280 людей (за добу 19).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2038248 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 26 квітня зафіксовано 7915 хворих на коронавірус.

    Як повідомив Степанов, 26 квітня у Києві зроблено 1079 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 546 вакцинацій.

    Нагадаємо, за добу 25 квітня в Києві виявили 256 хворих на коронавірус, померли 21 особа.

    Столична влада заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом у Києві.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

    26 квітня мер Києва Віталій Кличко оцінив перспективи скасування локдауну в Києві.

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    Теги: Київ Максим Степанов епідемія коронавірус
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