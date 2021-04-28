Киянку розбив параліч після щеплення проти коронавірусу

Чи є зв'язок між щепленням і паралічем, з'ясовує спеціальна комісія

У Києві 53-річну жінку госпіталізували з паралічем на третій день після щеплення препаратом CoviShield.

Киянка на ім’я Ольга майже місяць прикута до ліжка. Все що нижче рук вона не відчуває. Жінка щепилася препаратом CoviShield. На другий день піднялася температура. На третій її паралізувало, повідомляє ТСН.

Жінці діагностували мієліт — запалення спинного мозку. Це захворювання провокує інфекція, однак ані в крові, ані в лімфі інфекції не знайшли.

«Я не виключаю зв’язку з вакцинацією лише на тій умові, що були виключені інші інфекційні агенти», – говорить завідувач відділом нейроінфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Павло Дяченко.

Такі припущення він зробив, бо в авторитетних медичних журналах були публікації, де науковці розглядали випадки поперечного мієліту після вакцинації. І науковці продовжують вивчати, чи може вакцина спричинити параліч.

В Україні також, як у всьому світі, кожен складний випадок вивчає спеціальна комісія. Лише вона може дати остаточний висновок.

В Україні ухвалили закон, який знімає відповідальність за небажані наслідки після вакцинації. Натомість держава бере на себе відповідальність і виплачує компенсації у разі інвалідності чи смерті. Однак, який шлях треба пройти, аби отримати виплати, чітко не розуміють і самі чиновники, бо випадків відшкодування в Україні не було. Хоча це цивілізований шлях у разі доведення шкоди для здоров'я.

«Поки що прецедентів таких не було. Я думаю, що цей шлях займе не один місяць. Збирайте чеки про витрати, які ви мали», – радить лікар-імунолог Федір Лапій.

Нагадаємо, 23 квітня Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX і зараз її розвозять до пунктів щеплення. Цією вакциною щеплюватимуть пріоритетні групи, зокрема людей віком 65+, а також тих, хто повинен отримати другу дозу вже в травні (через 12 тижнів після першого щеплення).

Вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина від SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) є ідентичними за складом та технологіями виготовлення. Саме тому, якщо людина отримала першу дозу AstraZeneca/Covishield, то друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.

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