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Замість історичних кіосків – замаскований «Горький» на Хрещатику: кияни обурені новим МАФом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Замість історичних кіосків – замаскований «Горький» на Хрещатику: кияни обурені новим МАФом
Новий кавовий кіоск мережі GRKY на Хрещатику
фото: Тарас Клименко/Facebook

Два кіоски біля виходу з метро «Хрещатик» були копією оригінальних кіосків навпроти

У самому центрі столиці, біля виходу зі станції метро «Хрещатик», після демонтажу двох історичних МАФів з'явився новий кавовий кіоск мережі GRKY (колишній «Горький»). Заміна естетичних тимчасових споруд на кіоск із замаскованою російською назвою викликала хвилю обурення серед киян, повідомляє «Главком».

Як зазначив керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко, знесені кіоски були концептуально вписані в архітектурний ансамбль вулиці та були копією оригінальних історичних споруд навпроти.

«Тобто два кіоски біля виходу з метро «Хрещатик», які були концептуально вписані в ансамбль вулиці і були копією оригінальних навпроти – треба було демонтувати. Натомість поставити МАФ від мережі, що називалася «Горький» і не змінила фактично цю назву – це добре і естетично... Немає слів», – обурився Гончаренко.

Новий кавовий кіоск мережі GRKY на Хрещатику
Новий кавовий кіоск мережі GRKY на Хрещатику
фото: Тарас Клименко/Facebook

Зазначимо, що попри чинну заборону на використання російської мови та радянсько-російських маркерів у публічному просторі столиці, мережа кав'ярень, заснована у 2014 році, проведений у лютому 2023 року ребрендинг обмежила скороченням назви з російського «Горький» на англомовне GRKY або «Гіркий».

У соцмережах кияни масово висловлюють обурення як знищенням звичного обличчя Хрещатика, так і появою кіоску із суперечливим брендингом:

  • Вероніка Батуріна: «Дуже подобались мені ті оригінальні історичні кіоски»;
  • Ольга Журавель: «В Україні немає «горького кофе», а є гірка кава. Я ніколи не купую там каву принципово через замасковану російську назву, яка робить із українців лохів»;
  • Світлана Тарасенко: «Горький» – то той самий, із-за порєбріка. Видозміни у назві – то вимушені, за викликом часу»;
  • Daria Morgun: «Боже, як мене бісять ці «горькі» кавові ларьки… Могли ж змінити назву, але ні – і це не випадковість, це позиція. Ніколи у них нічого не купую».
Замість історичних кіосків – замаскований «Горький» на Хрещатику: кияни обурені новим МАФом фото 1
скриншот коментарів
Замість історичних кіосків – замаскований «Горький» на Хрещатику: кияни обурені новим МАФом фото 2
скриншот коментарів
Замість історичних кіосків – замаскований «Горький» на Хрещатику: кияни обурені новим МАФом фото 3
скриншот окментарів
Замість історичних кіосків – замаскований «Горький» на Хрещатику: кияни обурені новим МАФом фото 4
скриншот коментарів
Замість історичних кіосків – замаскований «Горький» на Хрещатику: кияни обурені новим МАФом фото 5
скриншот коментарів

Нагадаємо, найстарший київський МАФ стоїть на розі Хрещатика та Прорізної. Його було встановлено в 1949 році під час повоєнної відбудови вулиці. Автором проєкту є архітектор Анатолій Добровольский. Торговельний кіоск обрамлений пишними декораціями з відсилками до бароко та народного мистецтва і загалом гармонійно вписаний в забудову Хрещатика.

Найстаріший торговельний кіоск столиці
Найстаріший торговельний кіоск столиці
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що Київ продовжує боротьбу з незаконними МАФами, одночасно впроваджуючи прозору систему аукціонного розподілу місць для підприємницької діяльності. І перші результати вражають: лише одне місце під пересувну торгівлю на вулиці Бастіонній було здано в оренду за рекордні 203 тис. грн на місяць. 

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Теги: Київ МАФи

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Замість історичних кіосків – замаскований «Горький» на Хрещатику: кияни обурені новим МАФом
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