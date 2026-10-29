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У Києві вперше виставлено на аукціони місця під вендингові автомати: що відомо

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві вперше виставлено на аукціони місця під вендингові автомати: що відомо
Обладнання має відповідати єдиному архітектурному та технічному стандарту
фото: КМДА

Підприємцям пропонують перші 17 локацій у Подільському та Оболонському районах

У столиці починають легально розвивати мережу безконтактних торговельних автоматів через прозорі аукціони. Комунальне підприємство «Київ.Прозоро» вперше виставило на Prozorro.Продажі право оренди ділянок під вендингові автомати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

На першому етапі підприємцям пропонують 17 локацій у Подільському та Оболонському районах. Вони призначені для цілодобового продажу кави, напоїв, снеків, квітів, засобів гігієни, зарядних пристроїв та інших товарів.

Основні умови для бізнесу:

  • Площа локації: 2 кв. метри;
  • Стартова ціна оренди: від 604 до 1 167 грн на місяць;
  • Термін угоди: договір укладається одразу на п'ять років із правом пролонгації;
  • Вимоги: обладнання має відповідати єдиному архітектурному та технічному стандарту.

Аукціони відбудуться 6 листопада 2026 року. Подати заявку на участь можна до 20:00 5 листопада через систему Prozorro.Продажі.

Нагадаємо, на вулиці Антоновича фахівці «Київблагоустрою» прибрали незаконну прибудову одного із закладів громадського харчування. Причиною демонтажу стали численні скарги киян, які мешкають у цьому будинку. Занепокоєння людей викликало те, що технологічне обладнання закладу було розміщене безпосередньо на даху прибудови – прямо під вікнами квартир на другому поверсі.

Також у Деснянському районі столиці на вулиці Олександри Екстер прибрали кіоск, власники якого почали обкладати його газоблоками, намагаючись перетворити на капітальну споруду. Історія розпочалася з того, що місцеві активісти помітили нелегальну перебудову та звернулися до депутатки. За її словами, перетворення кіосків на капітальні споруди – це схема, яка дозволяє власникам у майбутньому оформити землю під ними в обхід аукціонів та конкурентних процедур.

Теги: Місяць активісти харчування МАФи історія ProZorro оренда Київ

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