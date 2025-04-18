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Скільки коштує прозора оренда місця для вуличної торгівлі? Приклад Бастіонної вражає

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скільки коштує прозора оренда місця для вуличної торгівлі? Приклад Бастіонної вражає
У Києві триває демонтаж МАФів, які не мають дозвільних документів
фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Одним із найуспішніших прикладів запровадження аукціонного розподілу місць для підприємницької діяльності є засіб пересувної торгівлі на вулиці Бастіонна

Київ продовжує боротьбу з незаконними МАФами, одночасно впроваджуючи прозору систему аукціонного розподілу місць для підприємницької діяльності. І перші результати вражають: лише одне місце під пересувну торгівлю на вулиці Бастіонній було здано в оренду за рекордні 203 тис. грн на місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка

Мер Києва зазначив, що вже відбулися електронні аукціони на право розміщення 15 тимчасових споруд і шести засобів пересувної торгівлі. Аукціони відбуваються через систему Prozorro. Продажі.

Одним із найуспішніших прикладів запровадження аукціонного розподілу місць для підприємницької діяльності, за словами Кличка, є засіб пересувної торгівлі на вулиці Бастіонна.

«21 учасник аукціону був. Підсумкова ставка сягнула 203 000 грн на місяць. Тобто майже 2,5 млн на рік. Це більше, ніж до того сплачували місту всі МАФи в Печерському районі» – підкреслив Віталій Кличко.  

Віталій Кличко зазначив, що з кінця минулого року в Печерському районі вже демонтовано 170 незаконних тимчасових споруд. Аналогічна робота триває й в інших районах столиці. Зокрема, в Оболонському районі, де вже демонтовано 266 об’єктів, а до кінця травня тут запланований демонтаж ще 73 тимчасових споруд. 

З 1 червня Кличко анонсував активну фазу демонтажів у Подільському та Святошинському районах. За його словами, на Подолі до списків на демонтаж включені майже 400 об’єктів, на Святошино – приблизно стільки ж. 

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київблагоустрій» показало п'ять найбільш занедбаних столичних кіосків. Вони роками псували вигляд міста й були демонтовані для впорядкування міського простору.

Раніше голова наглядової ради фірмової мережі «Київхліб» Ярослав Федоренко відреагував на публікацію «Главкома» під назвою «Кіоски «Київхліб» недоторкані? Вибірковий демонтаж МАФів у Києві спровокував скандал (фото)». Він пояснив, чому в столиці масово демонтують кіоски, тоді як торговельні точки «Київхліба» залишаються на місці, а також відповів на питання щодо розташування кіосків на газонах.

До слова, процес демонтажу кіосків у Києві дійшов вже навіть до тих з них, які були прибудовані до комерційних будівель. Водночас, звільнені від МАФів локації у різних районах столиці швидко заповнюються стихійною торгівлею, що фіксують очевидці.

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Теги: Віталій Кличко Київ благоустрій ProZorro робота МАФи

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