Grky, «Хлбнй». Соцмережі розкритикували кав'ярні з неоднозначними назвами

Заклади з назвами Grky Espresso Bar та «Хлбнй» працюють у Києві

У Києві, попри чинну заборону на використання російської мови та радянської символіки в публічному просторі, продовжують функціонувати заклади з назвами, які викликають запитання. Зокрема, йдеться про мережу кав'ярень, що раніше мала назву «Горький», а тепер змінила її на Grky Espresso Bar. Про це повідомляє «Главком».

На ситуацію зі змінами вивісок звернула увагу киянка Євгенія Кузнецова, яка назвала їх напівмірами. Вона нагадала, що Максим Горький – більшовицький ідеолог, засновник соцреалізму, який свого часу їздив на соловки і написав репортаж про те, як там добре вʼязням. «Зараз би ця с**а їздила б в Маріуполь з «турами по заброшкам», – обурилася вона.

Дизайн кафе-пекарні, де видно її назву «Хлбнй» фото з відкритих джерел

У коментарях до її допису у Facebook читачі згадали схожу історію з кафе-пекарнею, яка раніше мала російськомовну назву «Хлебный», а потім змінила її і стала називатися «Хлбнй».

Реакція українців на перейменування кав'ярні Реакція коментарів під дописом Eugenia Kuznetsova

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Варто нагадати, що Максим Горький родом з Нижнього Новгорода. Він був членом російської більшовицької партії та одним із ідеологів комуністичного режиму. У 1934–1936 роках російський діяч став головою Спілки письменників СРСР. Також Максим Горький не визнавав української мови, називав її «украинским наречием» та схвалював створення сталінських таборів ГУЛАГ.

Історики Інституту історії України вважають, що отримуючи усі можливі преференції від більшовицької правлячої верхівки, Пєшков вірою і правдою служив тоталітарному режиму. Саме тому він підпадає під декомунізацію в Україні. «Цей російський письменник – ворог української незалежної державності. Горькому належить гасло: «Если враг не сдаётся, – его уничтожают». Його широко використовували в СРСР під час проведення терористичної політики, а зараз воно на озброєнні сучасної путінської імперіалістичної Росії. У 1926-1927 роках Горький був одним із співтворців наклепницької кампанії, спрямованої проти видатного борця за незалежність, голови Директорії УНР Симона Петлюри», – зазначив представник Інституту національної пам'яті України Олег Пустовгар.

Нагадаємо, що відповідно до статті 28 мовного Закону інформація для загального ознайомлення (оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб’єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування), має подавати державною мовою, якщо інше не встановлено цим Законом.

Раніше повідомлялося, що у Печерському районі Києва біля Олександрівської лікарні демонтували пам'ятник Івану Павлову, російському фізіологу. Попри його внесок у науку, його постать пов’язана з імперським наративом. Історично школа Івана Павлова проводила жорстокі експерименти не лише на тваринах, але й на людях. Зокрема, для цих експериментів використовували безпритульних дітей віком від 6 до 15 років. Демонтажі пам'ятників відбуваються відповідно до рішення Київської міської ради № 6880/6921 від 13 липня 2023 року «Про затвердження переліку об’єктів, що підлягають усуненню з публічного простору міста Києва» (в редакції рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1653/9619). Наразі демонтований пам’ятник зберігається на спеціальному майданчику для безхазяйного майна. У подальшому він буде переданий до Державного музею авіації України імені О.К. Антонова, де вже зберігаються інші демонтовані об’єкти.