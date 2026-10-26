На Оболоні двори почали «обростати» дивними МАФами (фото)

Незважаючи на очевидну затребуваність послуги з продажу води, місцева громада обурена безконтрольним захопленням громадського простору

У житлових кварталах Оболонського району Києва зафіксували масову появу громіздких конструкцій із автоматами для продажу питної води, які встановлюють просто на прибудинкових територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеву спільноту «Життя Оболонь Київ».

Зокрема, подібні архітектурні об’єкти вже змонтували у дворі будинків на проспекті Оболонському, 36А-38 – безпосередньо біля дитячого майданчика, на ділянці, де раніше гралися діти. Аналогічні металеві коробки мешканці помітили також на вулиці Героїв полку «Азов», 32А та у дворі на проспекті Оболонському, 22. Попри очевидну затребуваність послуги з продажу питної води, місцева громада обурена безконтрольним захопленням громадського простору під комерційну діяльність.

Коробки з водоматами почали з'являтися просто посеред житлових дворів фото: соцмережі

фото: соцмережі

У зв’язку з цим до міської та районної влади, а також до власників водоматів у спільноти виникає низка критичних запитань щодо правових підстав розміщення об’єктів на прибудинкових територіях, наявності погоджень із боку співвласників будинків та врахування думки мешканців. Окрім того, відкритими залишаються питання безпеки й контролю якості води, законності підключення до електромереж, наявності окремих лічильників і договорів, а також відповідальності за утримання території.

фото: соцмережі

«Оболонські двори мають залишатися простором для людей, дітей і відпочинку, а не територією безсистемного розміщення комерційних конструкцій», – наголосили у спільноті.

Нагадаємо, у Києві біля Радіоринку демонтували незаконний торговельний кіоск, який був зведений навколо величезного живого дерева.