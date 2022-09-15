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Борделі в орендованих квартирах Києва: поліція затримала групу сутенерів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Борделі в орендованих квартирах Києва: поліція затримала групу сутенерів (відео)
Щоденний заробіток «фірми» становив від 25 000 до 150 000 гривень
скрін з відео

Організаторами незаконного бізнесу виявилися 43-річний мешканець Києва та його 34-річний товариш

Поліція Київщини викрила злочинне угруповання у складі шести осіб, які створили щонайменше чотири підпільні заклади з надання сексуальних послуг, що діяли цілодобово. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Організаторами незаконного бізнесу виявилися 43-річний мешканець Києва та його 34-річний товариш. Ще чотири адміністратори віком від 24 до 26 років забезпечували роботу закладів розпусти на орендованих квартирах, спілкувалися з клієнтами, розміщували рекламу послуг та забезпечували збір коштів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щоденний заробіток «фірми» становив від 25 000 до 150 000 гривень. Щодоби на «роботу» виходили від 20 до 30 дівчат. За годину роботи кожна отримувала від 2500 гривень, 50% заробітку працівниці віддавали організаторам.

Прокуратура Київської області зазначає, що нині проводиться також перевірка щодо можливого втягнення у зайняття проституцією неповнолітніх.

Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів і вилучили низку речових доказів, які підтверджують їхню причетність до вчинення вказаних злочинів, а саме: готівку, мобільні телефони, сім-картки та блокноти з чорновими записами.

Викрили злочинну діяльність сутенерів працівники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом сутенерства (ч.2, ст.303 ККУ). Зловмисникам вже оголосили про підозру. За скоєне лиходіям загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у мешканця Київщини правоохоронці виявили понад 100 тисяч файлів дитячої порнографії.

Теги: поліція бордель Київ сутенерство

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