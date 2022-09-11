Прокуратура оголосила підозру у колабораціонізмі ще одному депутату

Депутат був проголошений «заступником голови воєнно-цивільної адміністрації»

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру депутату Херсонської міської ради у зайнятті посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Слідством встановлено, що підозрюваний, у червні 2022 року в умовах воєнного стану, прийняв пропозицію представників збройних сил Російської Федерації та був проголошений «заступником голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон», створеної на тимчасово окупованій території.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за матеріалами СБУ.

Раніше окружна прокуратура повідомила про підозру сину вказаного депутата, який також є депутатом Херсонської міської ради, за фактом співпраці з державою-агресором, а також організації та проведенні мітингу на підтримку дій окупантів та активній участі у ньому (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, раніше підозру у колабораційній діяльності отримала новопризначена заступниця зрадника України Володимира Сальдо, який нині очолює окупаційну адміністрацію на Херсонщині.