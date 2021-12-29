Порошенко пояснив, чому не вів прямих перемовин з Путіним

Порошенко вважає, що прямі переговори з Путіним прирікають Зеленського на капітуляцію

П'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко пояснив, чому не проводив прямих перемовин ні з президентом Росії Володимиром Путіним, ні з ватажками самопроголошених республік. Про це Петро Порошенко розповів під час інтерв’ю для 5 каналу.

Порошенко пояснив, що від цього кроку його утримує великий досвід дипломатичних переговорів. Зокрема, п’ятий президент наголосив, що коли людина виходить на перемовини, вона повинна рахувати інструменти впливу на співрозмовника.

«Якщо в тебе за спиною є США, Європейський Союз, потужна Німеччина, потужна Франція, тобто партнери, від яких Росія має величезну залежність у безпековому, енергетичному й економічному секторах, то є інструменти тиску, або впливу, а якщо ти сідаєш один і намагаєшся чогось вимагати у Путіна, то виходить, як у Зеленського, коли він у 2019 році казав: «Ну сядем, посмотрим друг на друга.. Послушаем, что он скажет, послушаем, что я скажу.. Где-то посередине и сойдемся. «Я завжди задаю питання: посередині чого? Посередині України? Посередині Дніпра?», – запитав Порошенко.

Він додав, що виступає категорично проти такого формату перемовин, тому що в цьому випадку українська сторона заздалегідь приречена на капітуляцію.

Другий наратив, який активно просуває Росія – це перемовини з ватажками ОРДЛО. Петро Порошенко і з таким форматом перемовин категорично не згоден.

«Моя позиція була такою самою: вони хто? Вони представляють народ Донбасу? Ні. Вони представляють російську державу? Ні. Вони – ставленики Путіна», – констатує п’ятий президент.

Порошенко висловив нерозуміння того, чому він має вести переговори з маріонетками Путіна, якщо потрібно їх вести з ляльководами? Ця тактика потрібна для того, щоб вивести Росію з формату тиску – легітимізувати її міжнародну позицію «ми не сторона конфлікту». П’ятий президент нагадав, що подібна ситуація вже була з Молдовою, Осетією та Абхазією.

«А от з Україною не вдалося, тому що моєю принциповою позицією було: стороною переговорів є Росія. А посередники у нас: у Тристоронній контактній групі – ОБСЄ, а в Нормандському форматі – Німеччина та Франція. І тому Росія не змогла вислизнути саме через такий механізм були запроваджені санкції проти Росії – і вони ефективні», – резюмував Петро Порошенко.

Зазначимо, за ініціативною «Євросолідарності», три правоохоронні органи зареєстрували заяву про «держзраду» Зеленського. 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського.