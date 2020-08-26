Жахлива ДТП із курсантками в Києві: лікарі повідомили про стан дівчат (відео)



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Начальник Української військово-медичної академії полковник медичної служби Валерій Савицький розповів про стан постраждалих курсанток Фото: скріншот відео

Дівчата - випускниці цивільних медичних вишів і нещодавно склали успішно іспити до військово-медичної академії

Стан постраждалих у ДТП курсанток Української військово-медичної академії залишається важким. Про це повідомив начальник Української військово-медичної академії полковник медичної служби Валерій Савицький, передає Інформагентство АрміяInform.

«Стан постраждалих в аварії, що сталася вчора на території однієї з військових частин Київського гарнізону, за участі військовослужбовця та слухачів-офіцерів медичної служби запасу Української військово-медичної академії, оцінюється як важкий стабільний», - сказав начальник академії.

Як вдалося з’ясувати, дівчатам по 23 роки. Вони – випускниці цивільних медичних вишів, які нещодавно склали успішно іспити до військово-медичної академії. Вчора вони мали отримати військову форму.

Лікарі Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» надали усю необхідну медичну допомогу. Їх стан вдалося стабілізувати. Нині пацієнти забезпечені усіма необхідними медикаментами та продовжують отримувати кваліфіковану медичну допомогу.

Правоохоронні органи продовжують слідчі дії.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані госпіталізовано до військового госпіталю, одній з них ампутують обидві ноги.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля на трьох курсанток.

Дівчат прооперували у військовому госпіталі. Сьогодні вранці повідомлялося, що двом із них ампутували по нозі. Стан третьої кусантки дещо ліпший.

Волонтерка Наталія Воронкова повідомляла, що одній із дівчат можуть ампутувати й другу ногу.