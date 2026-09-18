«Не бідував». Сергій Притула розкрив розмір своїх гонорарів на телебаченні

Сергій Притула працював ведучим на телебаченні

Волонтер та колишній ведучий Сергій Притула розповів про свої гонорари під час роботи на телебаченні. Шоумен заробляв із різних проєктів. Як пише «Главком», цим ексведучий поділився в інтерв'ю «Насправді Mах».

За словами Сергія Притули, раніше він мав гарні заробітки, коли був ведучим на телебаченні. Однак тоді Притула також брав участь у «Вар'яти-шоу», з якими гастролював світом та Україною. Працював на «Новому» каналі ведучим шоу «Хто зверху?».

«Це кілька сотень тисяч доларів на рік. У мене кілька напрямів було. Це робота на Новому, це гастролі з «Вар'яти-шоу», це Україна, світ, 120 концертів на рік, корпоративи, реклама», – розповів Притула.

Притула працював на «Новому» каналі ведучим шоу «Хто зверху?» фото: Новий канал

За час роботи у сфері шоубізнесу Сергій Притула добре заробляв. За його словами, зароблені тоді кошти й досі дозволяють йому «не бідувати». «Не бідував, і по сьогоднішній день ще воно мене тримає», – сказав Притула.

Шоумен також зауважив, що працював для того, щоб мати змогу забезпечити своїх дітей. Пріоритетом для нього було мати гроші, щоб оплатити їм навчання.

Нагадаємо, колишній шоумен Сергій Притула поділився історією купівлі своєї першої квартири. У 2007 році ведучий купив своє перше житло у столиці. Тоді він витратив $110 тис. та ще тисячі доларів податків. Тоді ексведучому довелося взяти кредит, щоб оплатити всі витрати. Волонтер пояснив, як нині отримує прибуток від цієї нерухомості.

До слова, у 2025 році волонтер та громадський діяч Сергій Притула повідомляв, що остаточно завершив телевізійну кар’єру. За його словами, досягнувши успіху – маючи статуетки «Телетріумф», достатньо заробивши для освіти дітей і ставши впізнаваним з телевізійних програм – варто зробити крок назад і дати дорогу тим, хто ще прокладає свій шлях.