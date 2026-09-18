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Робота в Польщі: названо найпоширеніші пастки під час працевлаштування

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Робота в Польщі: названо найпоширеніші пастки під час працевлаштування
Частина зарплати може залежати від премій, відвідуваності та інших умов
фото: з відкритих джерел

Приваблива зарплата у вакансії не завжди означає таку ж суму у працівника після отримання виплати

Іноземці, які шукають роботу в Польщі, можуть зіткнутися з прихованими умовами працевлаштування: від частини зарплати «в конверті» до несподіваних утримань за житло чи транспорт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YAVP.

Міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal проаналізувала звернення кандидатів за останні шість місяців та назвала поширені пастки, з якими можуть зіткнутися іноземці під час пошуку роботи в Польщі.

Частину зарплати можуть приховати

Серед ризиків називають виплату частини зарплати неофіційно. Наприклад, у договорі може бути зазначено 4806 злотих брутто, а ще 1500–2000 злотих роботодавець або посередник обіцяє виплачувати готівкою.

У такому разі працівник ризикує не отримати неофіційну частину грошей. Крім того, соціальні внески нараховуються лише із задекларованого доходу.

Ще один сигнал – відсутність реєстрації в ZUS, якщо за умовами конкретного договору працівник має бути застрахований. Іноді іноземцям можуть говорити, що оформлення проведуть пізніше або що перший місяць можна працювати без реєстрації.

Також серед ризиків називають пропозиції оформити медичну довідку без проходження огляду. Використання підроблених документів може мати серйозні правові наслідки.

Високу ставку у вакансії не завжди виплачують

Ще одна проблема – оголошення із максимальною, а не гарантованою погодинною ставкою.

Наприклад, у вакансії можуть вказати 35–36 злотих за годину, однак після працевлаштування виявиться, що гарантована ставка нижча, а отримати максимальну суму можна лише за виконання певних умов.

Окремо Gremi Personal звертає увагу на вакансії, де значна частина заявленої зарплати фактично є премією. У наведеному компанією прикладі із 36 злотих за годину гарантованими є лише 20 злотих, тоді як решта залежить від виконання додаткових умов, зокрема відвідуваності.

Ще одна проблема – неправильний облік робочого часу. Працівник може фактично відпрацювати 220 годин, але в розрахунку зарплати побачити лише 180. Тому рекомендують самостійно фіксувати відпрацьовані години та порівнювати їх із розрахунками роботодавця.

Також варто заздалегідь з'ясувати, як оплачуються понаднормові та нічні зміни. За даними Gremi Personal, трапляються випадки, коли працівники не отримують передбачених доплат.

За що можуть утримати гроші із зарплати

Окремо кандидатам радять перевіряти всі можливі відрахування. Після першого місяця роботи із зарплати можуть утримати кошти за житло, транспорт, робочий одяг або інші послуги.

Також варто звертати увагу на «штрафи» та додаткові платежі, про які не повідомляли під час пошуку роботи.

Перед підписанням договору рекомендують перевірити вид договору, гарантовану ставку, умови отримання премій, порядок обліку робочого часу, реєстрацію в ZUS та всі можливі утримання із зарплати.

За даними YAVP, наприкінці 2025 року в Польщі було зареєстровано понад 8,2 тис. агенцій зайнятості. Через конкуренцію за працівників вакансії можуть містити привабливі фінансові пропозиції, однак їхні умови варто порівнювати з тим, що прописано в договорі.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що у 2025 році Польща залишалася найбільшим джерелом грошових переказів українських заробітчан в Україну. На неї припало 29% усіх таких коштів. Загалом українці за кордоном торік переказали додому близько $7,9 млрд. Водночас загальний обсяг переказів скоротився на 16,3% порівняно з попереднім роком.

 

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Теги: Польща українці робота

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