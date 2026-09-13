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Священник пояснив, чи можна вмикати пральну машину в неділю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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За словами священника, якщо вже припекло прати в неділю, то краще після 18:00
фото з відкритих джерел

Справи, які можна заздалегідь виконати в інший день, краще не залишати на недільний ранок

Для багатьох українців із дитинства знайоме правило: у неділю не варто прати, прибирати та виконувати важку домашню роботу. Проте сучасна пральна машина значно спрощує цей процес, тому виникає питання, чи поширюється така традиція на автоматичне прання. На це запитання відповів священник Православної церкви України Олексій Філюк, пише «Главком».

За словами панотця, неділя має особливе значення для християн. Цей день радять присвячувати молитві, відвідуванню храму, відпочинку та спілкуванню з близькими. Саме тому справи, які можна заздалегідь виконати в інший день, краще не залишати на недільний ранок.

Священник наголошує, що йдеться не стільки про сам факт натискання кнопки на пральній машині, скільки про ставлення людини до неділі. Якщо побутові клопоти можна перенести, варто зробити це, щоб вони не заважали духовним справам і відпочинку.

Навіть якщо більшу частину роботи виконує техніка, Олексій Філюк радить не займатися пранням у неділю вранці. Цей час, за його словами, краще залишити для молитви та богослужіння.

Тому речі бажано випрати заздалегідь – наприклад, у суботу. Якщо ж такої можливості не було, домашні справи можна перенести на понеділок.

Водночас священник зазначає, що після 18:00 у неділю можна повернутися до звичних побутових справ. Тож за нагальної потреби випрати речі можна ввечері.

Таким чином, для тих, хто дотримується церковних традицій, найкращими варіантами залишаються субота, понеділок або вечір неділі. Важливо, щоб домашня робота не ставала головним заняттям у час, який традиційно присвячується молитві, відпочинку та родині.

Нагадаємо, отець Георгій Коваленко вважає, що радіти під час війни – це нормально з точки зору християнства. Священник зазначив, українці розуміють, що смерть поруч і намагаються цінувати життя.

Також священник пояснив, що не варто приносити на цвинтар у поминальні дні. 

 

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Теги: українці робота священник

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