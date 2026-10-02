Транспортний колапс у Києві: жителі столиці переходять мости через Дніпро пішки (відео)

Зранку 2 жовтня у Києві виникли серйозні проблеми з рухом між лівим і правим берегами

Перекриття кількох мостів вранці 2 жовтня та масштабні затори у Києві змусили жителів столиці переходити з лівого на правий берег пішки. Відповідні кадри з людьми, які йдуть пішохідними зонами мостових переходів, оприлюднили у мережі. Про це повідомляє «Главком».

😔 Через тривалі тривоги та перекриття мостів кияни пішки переходять між Лівим і Правим берегами pic.twitter.com/MWRtRzgLwH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 2, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Зауважимо, що подібні переходи є вкрай небезпечними для цивільних, адже станом на зараз у столиці вже вп'яте від початку доби лунають сирени, повітряна тривога триває просто зараз. Перебувати на відкритих ділянках мостових переходів під час загрози ворожих ударів становить пряму ризик для життя.

Раніше повідомлялося, що Південний міст повністю закритий для руху транспорту в обох напрямках. На мосту Метро рух із лівого на правий берег обмежили однією смугою.

Зранку 2 жовтня у Києві виникли серйозні проблеми з рухом між лівим і правим берегами. Зокрема, на мосту Патона повністю перекритий рух із правого на лівий берег – через це утворився величезний затор, зокрема на Печерську. Також великі затори спостерігаються на Дніпровській набережній у напрямку правого берега та на Осокорках. На зупинках у напрямку правого берега – десятки людей. Зокрема, на одній із зупинок очікують громадський транспорт щонайменше 50 пасажирів.