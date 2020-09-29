Жорстоке вбивство на Лисій горі в Києві: поліція затримала підозрюваного



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Тіло чоловіка виявили перехожі і повідомили поліції

У вбивстві чоловіка підозрюється уродженець Чернігівщини

Столичні слідчі затримали уродженця Чернігівщини, підозрюваного у вбивстві чоловіка на Лисій горі в Києві.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«До столичної поліції по спецлінії 102 від перехожих надійшов виклик про те, що на Лисій горі у Голосіївському районі вони виявили чоловіка зі слідами насильницької смерті. На місце події невідкладно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, кінолог зі службовим собакою та інші профільні служби», - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Олег Самойлик, під час огляду криміналісти виявили на тілі чоловіка три різні види ушкоджень: «За попередньою інформацією, потерпілого спочатку били каменем по голові, потім душили, а наостанок зловмисник вдарив йому ножицями у горло. Остаточна причина смерті буде встановлена після отримання висновку судово-медичної експертизи».

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції встановили особу загиблого. Це – уродженець Рівненської області, 1974 року народження. Також правоохоронці з’ясували, що до насильницької смерті потерпілого причетний 34-річний раніше судимий за вбивство уродженець Чернігівської області.

«Ми затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час невідкладного обшуку за місцем його мешкання у столиці, а це – територія гаражного кооперативу, ми виявили та вилучили мобільний телефон, банківську карту, а також речі загиблого, сумку з ремінцем, ідентичним тому, яким душили чоловіка. Все направлено на проведення відповідних експертиз», - додав правоохоронець.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що напередодні чоловіки познайомились та розпивали спиртні напої на Лисій горі. Під час застілля між ними виник словесний конфлікт, який переріс у штовханину та бійку.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На період досудового розслідування районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня у Києві на Лисій горі знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Його шия була обмотана ременем і пробита ножицями.