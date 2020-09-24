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    Ножиці в шиї і удари цеглою: у Києві знайшли тіло чоловіка

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    У Києві знайшли тіло чоловіка - Ножиці в шиї і удари цеглою: у Києві знайшли тіло чоловіка
    У Києві знайшли тіло чоловіка

    На вигляд чоловікові — близько 50 років

    У Києві на Лисій горі знайшли тіло чоловіка.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Тіло чоловіка — зі слідами насильницької смерті. Його шия була обмотана ременем і пробита ножицями.

    Тіло чоловіка знайшов перехожий на галявині біля капища на Лисій горі. На вигляд чоловікові — близько 50 років.

    За попередньою інформацією, чоловіка били по голові цеглиною, душили ременем, а після — зарізали ножицями в шию.

    На місці працює поліція і слідчо-оперативна група.

    Всі деталі злочину буде встановлювати слідство.

    Київ кримінал вбивство слідство поліція
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