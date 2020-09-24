Ножиці в шиї і удари цеглою: у Києві знайшли тіло чоловіка
У Києві знайшли тіло чоловіка
На вигляд чоловікові — близько 50 роківУ Києві на Лисій горі знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомляє Інформатор.
Тіло чоловіка — зі слідами насильницької смерті. Його шия була обмотана ременем і пробита ножицями.
Тіло чоловіка знайшов перехожий на галявині біля капища на Лисій горі. На вигляд чоловікові — близько 50 років.
За попередньою інформацією, чоловіка били по голові цеглиною, душили ременем, а після — зарізали ножицями в шию.
На місці працює поліція і слідчо-оперативна група.
Всі деталі злочину буде встановлювати слідство.