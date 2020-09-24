Ножиці в шиї і удари цеглою: у Києві знайшли тіло чоловіка



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У Києві знайшли тіло чоловіка

На вигляд чоловікові — близько 50 років

У Києві на Лисій горі знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомляє Інформатор.

Тіло чоловіка — зі слідами насильницької смерті. Його шия була обмотана ременем і пробита ножицями.

Тіло чоловіка знайшов перехожий на галявині біля капища на Лисій горі. На вигляд чоловікові — близько 50 років.

За попередньою інформацією, чоловіка били по голові цеглиною, душили ременем, а після — зарізали ножицями в шию.

На місці працює поліція і слідчо-оперативна група.

Всі деталі злочину буде встановлювати слідство.