В Одесі жорстоко вбили працівницю аптеки



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Поліцейські встановлюють обставини вбивства працівниці одеської аптеки

Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті було виявлене сьогодні вранці в аптеці на вулиці Академіка Корольова.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

За попередніми даними потерпіла – працівниця фармацевтичної установи - загинула від ножових поранень, обстановка в аптеці не порушена.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції та керівництво ГУНП.

Анкетні дані загиблої, обставини події та особа, яка вчинила злочин, встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.