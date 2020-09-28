Вбив і розчленував: поліція затримала донеччанина, що жорстоко розправився з киянином (фото)



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Рештки тіла чоловіка були знайдені у водоймі

Зловмисником виявився квартирант, який винаймав житло у киянина

Столична поліція затримала уродженця Донеччини за підозрою у вбивстві та розчленуванні 73-річного киянина, рештки тіла якого були виявлені у лютому цього року у затоці «Собаче гирло».

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, у лютому цього року у затоці «Собаче гирло» місцеві жителі виявили пакет із головою чоловіка всередині, а пізніше правоохоронці знайшли інші рештки тіла. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками, криміналістична лабораторія та співробітники річкової поліції.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, за даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, у ході якого призначили ДНК-експертизи. За висновками експертів, голова та частини тіла належать одній людині.

«Ми встановили особу потерпілого. Це – 73-річний мешканець столиці, якого наприкінці минулого року ми оголосили у розшук як безвісти зниклого. Також під час проведення слідчих дій ми встановили та затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві пенсіонера. Ним виявився 37-річний уродженець Донеччини, який винаймав житло у потерпілого. За однією з версій, він вбив чоловіка, аби у подальшому заволодіти його житлом», - повідомив Крищенко.

Щоби приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло, а рештки втопив у різних місцях водойми. Місцезнаходження підозрюваного було встановлено. За силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення чоловіка затримали на Київщині, куди він переїхав після скоєння злочину. У ході огляду орендованого помешкання фігуранта правоохоронці вилучили речі, які належали загиблому.

«Затриманому повідомлено про підозру у вчинені умисного вбивства, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваному загрожує до 15-ти років позбавлення волі», - додав Крищенко.