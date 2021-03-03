Журналісти Медведчука на чолі з Піховшеком протестують у Києві. Хочуть побачити Мішеля

Журналісти хочуть передати лист президенту Європейської ради

У середу, 3 березня, журналісти закритих телеканалів ZIk, «112 Україна» та NewsOne, а також телеканалу «Перший незалежний», який відключили від супутника через годину після початку мовлення, вийшли на акцію протесту біля Маріїнського палацу. Там проходить зустріч президента Європейської ради Шарля Мішеля і президента України Володимира Зеленського.

Журналісти хочуть передати лист президенту Європейської ради.

«Ми хочемо зустрітися особисто із Шарлем Мішелем, щоб розповісти йому, як нам не дають працювати, як в Україні гнобили свободу слова», – заявив В’ячеслав Піховшек.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Після блокування на телебаченні канали Zik, NewsOne та «112 Україна» збільшили витрати на політичну рекламу у Facebook. Найбільше свої дописи медіаресурси рекламували для аудиторії віком від 45 років.

Телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції. Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.

Ексведучий NewsOne та співвласник медіахолдингу «Новини» Руслан Коцаба розповів, що у Києві для каналу облаштували студію. Мовлення відбувається на youtube-каналах ZIK, NewsOne та «112».

В Україні представники медіа створили Клуб захисту журналістів. До об’єднання долучилися «журналісти Медведчука». Ця назва закріпилася за працівниками ЗМІ, які називають проросійськими.

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